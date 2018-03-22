貿易戰山雨欲來！ 歐美股市重挫 道瓊開盤後大跌逾300點

摘要：台北時間周五凌晨，川普將簽署針對中美貿易議題的總統備忘錄。出於對貿易戰的擔憂，全球股市下挫，美股道瓊工業指數 22 日早盤重挫 261 點至 24,420.94 點，跌幅逾 1%，稍早一度跌深 338 點；

在貿易戰的陰雲下，全球股市普遍下挫。

22 日周四，中國 A 股、中國香港恆指下行，隨後歐洲股市普跌，德國、法國、英國等國股指跌超 1%，歐洲斯托克 50 跌 1.7%。

緊接着，市場緊張情緒傳導至美國，美股道瓊工業指數 22 日早盤重挫 261 點至 24,420.94 點，跌幅逾 1%，稍早一度跌深 338 點；那斯達克指數盤初跌逾 1.5%，稍後跌幅收歛為 0.99%，報 7,272.30 點；標普 500 指數則跌 0.88% 至 2,687.95 點。

美股中，受 Facebook 數據助選醜聞的拖累，科技股繼續領跌。Facebook 和阿里巴巴跌幅超 2%，微軟、Alphabet、亞馬遜跌超 1%。

全球股指期貨普跌。其中，美國三大股指期貨跌幅均超過 1%，道指期貨大跌超 300 點；香港恆生指數期貨跌幅達 2.7%。

道指期貨在 FOMC 會議後，已經下挫 600 點。

此外，離岸人民幣兌美元大跌超 300 點，截至發稿，報 6.3367 元。

與此同時，債券、黃金等避險資產水漲船高。

十年期美國公債殖利率下跌三個基點至 2.85%，為三周來最大漲幅；十年期德國公債殖利率下跌四個基點至 0.55%，殖利率創十周來最低，公債價格為近四周來最大漲幅；十年期英國公債殖利率也下跌四個基點至 1.485%。

繼今日凌晨聯準會升息後價格衝上 1330 美元關口，黃金價格繼續維持高位，截至發稿，黃金價格報 1332.15 美元 / 盎司。

華爾街最擔憂的風險：貿易戰

據美銀美林的調查顯示，目前華爾街最擔憂的風險來自貿易戰。

圖片來源：美銀美林

美國東部時間周四下午 12:30（北京時間周五凌晨 0:30），美國總統川普將簽署針對中美貿易議題的總統備忘錄。同日，美國政府將公布對華 301 調查結果。市場普遍認為，川普對華發動貿易戰將在所難免。

據華爾街日報消息，美國料將會宣布在 WTO 起訴中國，指責中國違反貿易規則。此外，美國料將宣布對華 500 億美元商品徵收關稅，並實施投資限制。

TFS 衍生品交易公司的股市策略師 Stephane Ekolo 在接受彭博社採訪時說：

投資者對中美之間可能走向貿易戰越來越擔憂，貿易戰將引發市場劇烈動盪。

『新聞來源／華爾街見聞』