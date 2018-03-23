貿戰恐慌！道指收市重挫超過700點

美國特朗普政府公布將對中國進口商品大規模徵收關稅，投資者憂慮中、美可能爆發貿易戰，美股3大指數急插。道指以近全日最低位收市，報23957點，跌724點，跌2.94%；標指收報2643點，跌68點，跌2.52%；納指收報7166點，跌178點，2.43%。

特朗普簽署備忘錄 將向600億美元中國貨品徵收關稅美國總統特朗普簽署備忘錄，公布按301貿易條款，對中國總值600億美元的入口產品加徵關稅，及對中資企業對美國投資設置限制。特朗普表示，美國對中國的貿易逆差已經失控，美國每年的全球貿易逆差有8000億美元，中國佔5000億美元，超過一半，是世上最龐大的貿易逆差，令到美國大量職位流失，他要求中國削減1000億美元順差。

貿易代表署將在15天內提出徵收關稅的清單，而財政部將在60天內，研究如何限制中國企業收購與投資在美國特定的戰略產業。白宮官員指種類達1300種，涵蓋衣物鞋履及電子產品。

美國向中國徵收關稅。北京，商務部聲言，絕不坐視合法權益受到損害，會堅決捍衛自身合法權益；外交部發言人華春瑩說，中方完全不能接受美方所謂的

「中國經濟侵略」說法，指中美貿易不平衡其中一個原因，是美國對華出口管制政策，中國是美國飛機和大豆的第一大出口市場，而中國對美國出口大多數是美國沒有比較優勢也不生產的產品，在貿易要追求完全對等是不現實，也是毫無道理；消息指，一旦美國設限，中方將對美國飛機及大豆實施反制措施。中國駐美大使崔天凱說，如果有人向中方强加一場貿易戰，中方會應戰。中國駐美大使館在社交媒體上載視像片段，崔天凱表示，不希望與美國或任何國家爆發貿易戰，但中方不怕應戰。

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