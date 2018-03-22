美國財長：已為川普研究選項 限制中國對美投資

摘要：美國財長稱，研究這些選項是知識產權調查的部分工作；如果中國基於自由、公平和互惠開放市場，到一定程度，美中貿易逆差就會收窄；目前與中國官員私下討論比公開對話更有成效。

在對多種進口中國的產品徵稅以前，川普政府可能先限制中國對美投資。

據路透社報導，當地時間 21 日本周三，美國財長梅努欽稱，已經為川普研究一些限制中國投資美國的選擇，這是知識產權調查的部分工作。他預計，如果中國在自由、公平和互惠的基礎上開放本國市場，到一定程度，美中貿易逆差就會收窄。

梅努欽認為，與大範圍的公開對話相比，當前與中國官員進行小範圍的私下討論更有成效。上周日美國財政部高官 David Malpass 說出「中美全面經濟對話已經中止」的驚人之語，不久澄清是口誤，並重申梅努欽還在與中方開啟私人的高層對話。

梅努欽上述有關限制中國對美投資的表態與稍早媒體消息呼應。

美國時間本周四，白宮將宣布關稅方案，針對中國竊取美國知識產權，也可能包括限制中資在美投資、對至少 300 億美元總值的進口中國產品徵稅。

除了上述方案，川普政府還可能本周亮出對華貿易的「核武器」。

本月上旬川普簽署實行進口鋼鋁關稅的決定。此前有分析認為，美國這一關稅的矛頭只有一個，就是中國。近來又傳出川普會針對中國再出貿易保護舉措的消息。

川普準備在本周五以前公布關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。高級助理此前提出徵稅商品總值為 300 億美元，在川普指示後範圍擴大。

上述消息稱，新的關稅將針對中國 100 多種產品。川普認為，這些產品是中國企業根據從美國企業竊取或者迫使美國企業交出的商業機密製造。

本周二梅努欽在出席 G20 峰會後表示，G20 國家總體的觀點是，中國會開放本國市場。他和中國方面就貿易有直接討論，但沒有足夠的進展。

梅努欽稱，美國的關稅計劃是為了保護本國產業不受傾銷以及不公平競爭衝擊，「我們對於維護自己的貿易地位不會畏懼，我們不希望捲入貿易戰，但希望讓美國公司擁有自由和公平貿易的權利。」

周三稍早梅努欽又表示，不想發動全球貿易戰，目前聚焦在北美自由貿易協定（NAFTA）的重新談判，並「非常關注」與中國的貿易關係。他認為，中國沒有採取相同的措施對美國開放市場。

『新聞來源／華爾街見聞』