全文揭示聯準會3月聲明有何變化

摘要：在鮑威爾首次以聯準會主席身份主持的 3 月 FOMC 會議上，聯準會決定升息 25 個基點，為 2015 年下旬以來的第六次。決議聲明特彆強調了近期經濟前景強化，對中期內的經濟和通膨持樂觀態度，但沒有修改「貨幣政策依舊寬鬆」、「經濟前景的近期風險大體平衡」等核心語句。

聯準會 3 月貨幣政策會議決定，升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間由 1.25%-1.50% 上調至 1.50%-1.75%，符合市場預期。在鮑威爾首次以聯準會主席身份主持的 FOMC 會議上，所有委員均投下了贊成票。

3 月聯準會會議聲明及其與 1 月聲明的對比可發現：

聯準會肯定了就業增長和失業率保持低位，但提到家庭支出和企業固定投資較去年第四季的強勁增速略顯溫和；

聲明特別添加了「最近幾個月的經濟前景得到強化」，認為經濟活動將「在中期」溫和擴張，通膨率會在「未來幾個月」上升，展現了聯準會對中期內經濟和通膨的樂觀態度；

聲明沒有修改「經濟前景面臨的近期風險大體平衡」語句，沒有修改對「貨幣政策立場仍然寬鬆」的描述，承諾會「循序漸進地升息」，也基本符合市場預期。

3 月聲明全文翻譯如下，括號內字體為此前 1 月聲明的說辭：

1 月（12 月）會議以來，FOMC 得到的資訊顯示，勞動力市場持續表現強勁，經濟活動溫和（穩健）增長。就業增長最近幾個月保持強勁，失業率保持低位，最近的數據顯示（在就業、）家庭支出和企業固定投資較強勁的第四季增速略呈溫和（穩步增長，失業率維持在低位）。年增率來看，整體通膨和剔除食品和能源價格的通膨繼續低於 2%。基於市場的通膨補償指標有所上漲但仍處低位，基於調查的較長期通膨預期總體而言幾乎未變。

與聯準會法定職責相一致，FOMC 委員會旨在促進就業水平最大化和價格穩定。最近幾個月的經濟前景得到強化，委員會預計，隨著貨幣政策的進一步逐步調整，經濟活動將溫和擴張在中期；同時勞動力市場環境已經有所加強。衡量未來 12 個月通膨率的指標料將在未來幾個月（在今年）上升，但在中期內穩定在委員會目標 2% 左右。經濟前景面臨的近期風險表現得大致均衡。但委員會正密切關注通膨發展。

基於勞動力市場環境和通膨已有的表現及未來的預期，委員會決定，將聯邦基金利率的目標區間提高到 1.50%-1.75%（維持在 1.25%-1.5%）。貨幣政策的立場仍然寬鬆，從而支持強勁的勞動力市場環境，以及通膨持續回歸 2%。

至於判斷未來聯邦基金利率目標區間進一步調整的時間和規模，委員會將評估，相對於就業最大化和 2% 的通膨目標，實際與預期的經濟條件如何。在評估過程中，委員會將考慮各種資訊，包括勞動力市場環境的指標、通膨壓力和通膨預期指標、金融和國際形勢發展的數據等。委員會將悉心監控，相對於對稱的通膨目標，通膨的實際情況和預期發展。委員會預計，經濟狀況將保證聯邦基金利率進一步循序漸進地上升，在一段時間內，聯邦基金利率可能保持在低於預期的長期利率水平。然而，聯邦基金利率的實際路徑將取決於未來數據顯示的經濟前景。

FOMC 貨幣政策會議中投票贊成者包括：FOMC 委員會主席（聯準會主席）鮑威爾（葉倫）；委員會副主席（紐約聯儲主席）杜德利（ William C. Dudley, Vice Chairman）；（里士滿聯儲主席）Thomas I. Barkin;（亞特蘭大聯儲主席）Raphael W. Bostic;（聯準會理事）Lael Brainard、（克利夫蘭聯儲主席）Loretta J Mester;（聯準會理事 Jerome H. Powell）;（聯準會副主席）Randal K. Quarles 和 John C. Williams。

『新聞來源／華爾街見聞』