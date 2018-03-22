國產擬配0.5元股息創近10年新高 今年混凝土出貨年增5%

國產建材 (2504-TW) 股利出爐，去年盈餘每股擬配 0.5 元，創近 10 年來新高，以昨日收盤價 9.32 元計算，現金殖利率 5.36%，副總邱隋益今 (22) 日表示，房地產最壞時刻過去了，預估今年混凝土出貨目標為 630-650 萬立方米，年增 5%，法人看好全年營收成長約 1 成，本業持續穩健成長。

國產去年合併營收 164 億元，較 2016 年 161 億元 (不含航空運輸收入) 增加 3 億元， 年增 1.8%，稅後純益 28.1 億元，每股純益 2.01 元；去年國內預拌混凝土出貨量 613 萬立方米，年增 5.6%。

邱隋益表示，去年大陸褔建水泥廠價量齊揚，成長明顯，去年銷售量為 181 萬噸，年增 17.5%，銷售金額 19.1 億元，年增 33.56%。

針對今年營運，他指出，今年房貸利率維持低檔，房價已大幅修正讓買方觀望心理降低，買氣轉為積極，六大都會區買賣移轉棟數逐月增加呈現「價穩量緩增」的良性格局，加上國內大型建商已開始獵地卡位，政府「前瞻基礎建設」將帶動民間投資 1 兆 7 千多萬元，各種跡象都有利房地產復甦，或許無法即時就大幅成長，但最壞的時刻過去了。

邱隋益表示，今年國內混凝土市場雖然價格尚未回升，但需求量已有回溫跡象，今年前 2 月國內混凝土出貨數量 97 萬立方米，年增 10.2%，累計前 2 月混凝土銷售金額 16.2 億元，年增 4.5%；預估今年全年度出貨目標為 630-650 萬立方米，年增 5%。

至於中國大陸水泥市場，受惠於當地政府去產能計劃 (供給側改革)、嚴稽環保與錯峰生產措施，自去年下半年度起價格輪動飆升，雖然農曆春節後會有淡季調降價格的慣例，但這次調幅比往年小很多。

邱隋益說，以今年 2、3 月的價格來看，水泥平均單價仍維持在 350 元人民幣，較去年同期 280 元人民幣多出 70 元人民幣；今年前 2 月褔建水泥廠出貨數量為 26 萬噸，年增 33%，銷售金額 3.9 億元，年增 77.2%；今年褔建水泥廠全年度銷售目標為 200 萬噸，年增目標 10% 以上。