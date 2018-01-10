山林水專案工程入帳挹注去年Q4營收創新高年增22%

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今 (10) 日公布年 12 月營收，以 3.49 億元創新高，主要動能來自專案工程結案入帳，加上，山林水自去年 12 月起正式認列力優勢公司的垃圾焚化底渣處理收入，帶動營收衝高。

山林水 2017 年 12 月營收為 3.49 億元，月增 27.29%，年增 32.73%，去年第 4 季營收 8.58 億元也創新高，季增 38.85%，年增 22.65%，去年全年營收為 27.42 億元，年增 22.94%。

山林水主管指出，去年 12 月除受惠專案工程結案入帳，也正式認列力優勢公司的垃圾焚化底渣處理收入，帶動 12 月單月營收成長，也因此，山林水營收來源在「水處理工程專案」、「服務特許權收入」、「水處理操作維護」之後，新增第四塊「事業廢棄物處理收入」貢獻。

山林水轉投資的力優勢公司擁有 D 類一般事業廢棄物處理許可證，底渣核可處理量為每月 4.12 萬噸，由於國內土地取得日益困難，加上環保規定日趨嚴格，業者取照困難，新進者進入門檻相當高，目前力優勢在國內焚化廠底渣處理市場享有領先地位，隨著政府積極推動底渣再利用循環政策加持下，力優勢可望為山林水擴增營運成長空間。

山林水目前水務工程業務持續穩健發展，一般事業廢棄物處理業務也開始產生營收貢獻，另外對餐廚處理與售電等業務、土污整治與復育及污泥回收再利用等布局也將陸續進入營運收成階段。

山林水去年第 3 季營收 6.18 億元，毛利率 26.53%，季減 4.73 個百分點，年減 9.4 個百分點，稅後純益 8393 萬元，季增 0.49%，年減 22.26%，每股純益 0.63 元。山林水去年前 3 季營收 18.85 億元，毛利率 30.51%，年減 9.4 個百分點，稅後純益 3.1 億元，年減 12.72%，每股純益為 2.34 元。