慧聰集團(02280-HK)進行組織架構調整升級

慧聰集團(02280-HK)公布，集團以成為領先的産業互聯網集團為戰略願景，在強化現有快速增加盈收目标的部署前提下，通過對業務板塊角度的調整升級組織架構。同時，為加快集團品牌建設，集團進行視覺形象的全面導入。

公告稱，集團的目标是用互聯網和數據賦能傳統産業，是次進行架構調整升級，將明确信息服務、交易服務、數據服務成為拉動集團業務增長的三架馬車。集團預期將形成以數據服務作為基礎，信息服務作為支撐，交易服務作為場景的完整閉環。通過「信息+交易+數據」的産品和服務的搭建，集團將形成點線面的産業互聯網布局，賦能企業轉型，聚力産業改造。

此外，集團在傳承塬有形象的基礎上，進行視覺形象導入，更強調其辨識度、簡潔性。企業形象採用紅黃兩色，标志着全産業鏈的融合與覆蓋，契合集團願景-成為中國領先的産業互聯網集團。企業形象表現為燃燒的旭日，展現出集團蓬勃向上、積極進取的拼搏精神，同時也是慧聰人滿懷激情與活力「為客戶創造價值」的價值觀充分體現。

是次架構調整升級，集團業務版圖將會更加清晰，企業視覺形象導入也使品牌内涵更加豐富，集團將更加聚焦産業互聯網發展，賦能産業，加速實現戰略目标。

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