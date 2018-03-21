【運達投顧】當美元站上90.56多方須保守

◆盤勢分析

台股已經連續 6 天維持區間橫盤，指數空間只有 139 點這種盤局即將在下半週分出勝負，因為美元將是決定台股強弱的關鍵，重點分析如下：

1. 由於聯準會即將今年第一次的升息，美元昨天上漲了 0.6% 並且來到 90.3 元附近，這個價位以季線 90.31 來看已經開始站上季線了，由於美元從一月中旬以來就開始走擴底因此擴底的頸線 90.56 來看，美元只要站上這個位置就代表美元底部完成並開始要走攻擊的訊號；且以國際金融來看澳幣、南非幣則在川普課徵鐵鋁關稅，恐引爆貿易戰爭的衝擊下走軟，其中澳幣更出現英國脫歐以來最大兩日貶幅。可見已經開始有貨幣反應美元上漲的壓力，所以未來這幾天要留意美元若站上 90.56 元將對外資會有匯損的壓力進而造成股市的動盪。

2. 今天是台指期結算，昨天我們就外資目前的期貨倉位來有 4.3 萬口說明未破 4 萬口代表外資仍有多方的撐盤，不過力道會因美元的上漲而削弱，明天新的倉位要注意的是選擇權的變化，由於外資從 3/12 指數上漲以來外資現貨買超了 135 億元，若外資有避險的需要會表現在選擇權的部位，因此四月份外資是否壓力加重就從選擇權的倉位是否為期貨多單的四倍以上來研判台股的壓力輕重。

3. 就技術面來看，台股連七天的區間明天起 10 日線的成本也會開始上移，因此區間盤的低點 3/16 的 10933 點是短多的重要支撐，若是失守台股將會回測月季線支撐的風險，而且就指數的先行指標台灣 50 來看今天期貨結算都無法站上 5.10 日線，可見權值股的撐盤並不強，台灣 50 目前在 83.6 而 3/16 低點在 83.1，若外資因為匯損而有賣股動做時台灣 50 一破 83.1 就是指數壓力加重的時刻，所以留意 3/16 低點是短多的支撐指標。

4. 以結構來看，這段期間我們一直提示高位階股要預防當台股壓力加重時會有起跌走弱的風險，目前盤頭依舊但要注意破線者，如：台勝科友旺貿聯智邦聯亞晶電聯鈞德微台郡金山電智伸環球晶嘉澤勝麗康普美琪瑪… 等，這裡有些股票已經區間盤整了近一個月，而且這一類高檔盤頭股很多都是法人的持股，因此若有破線的情況發生時也代表法人在這一段期間已經出貨近尾聲，股價會有波段拉回的風險，因此這一類高檔股的風險正在醞釀加大中，多單須迴避。

5. 多方資金的流向這一段期間都是以低檔位階股為主，如今天跌深的光學股又出現上漲，不過近期只要光學股一動似乎指數的壓力就會加重，這是因為資金從高位階移轉到低位階，而高位階股的權重較重所以引起的，可是光學股的獲利以及上檔套牢的籌碼仍重因此只看待跌深反彈，要有波段走勢者仍首推生技股，由於農曆年後很多生技股已經都有一段漲勢，因此當台股壓力加重時也會有漲多的獲利的壓力，但是生技股的走勢並未就此結束，預計若後半週台股若有壓力時資金會往低檔且量小的生技股為輪動的方向，所以生技股已經有一段漲勢的股票不要追了，把資金留意還在低檔且不需量大者為主如佐登佰研易威訊映景岳… 等是可留意的方向。

※運達投顧 蕭春源分析師

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