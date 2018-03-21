中東緊張局勢升溫 國際油價走揚

受市場需求增加、中東緊張局勢升溫影響，週三 (21 日) 國際油價走揚。

根據路透社報導，格林威治時間週三上午 7 點 44 分，西德州中級原油期貨上漲 15 美分 (0.2%)，至每桶 63.69 美元；布蘭特原油期貨上漲 14 美分 (0.2%)，至每桶 67.56 美元。

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 訪美，將要求美國對伊朗採取強硬政策；外界預期，美國可能對伊朗進行新一波制裁，重創伊朗石油出口。

上述情形，使中東緊張情勢升溫；能源諮詢公司 FGE 表示，若美國對伊朗實施制裁，可能使伊朗每日原油出口量，於年底時下滑 25 萬桶，至 50 萬桶。

美國石油學會 (API) 日前指出，原油需求穩定成長，截至 3 月 16 日當週，美國原油庫存減少 270 萬桶，至 4.253 億桶。

週三稍晚，美國能源情報署 (EIA) 將公布原油產量及庫存等官方數據。

瑞士寶盛 (Swiss bank Julius Baer) 商品研究部主管 Norbert Ruecker 說，全球經濟強勁成長，需求增加，為原油價格奠定良好基礎。

儘管如此，Ruecker 仍強調，北半球冬季結束，季節性需求降低，應謹慎看待近期原油價格走勢。

自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加逾 20%，達每日 1,038 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

不過，美國產量飆升，加上加拿大、巴西也持續增產，導致減產協議成效大打折扣。

許多分析師預期，全球石油市場將從 2017 年、2018 年初的「略顯供不應求」，轉為「供過於求」。