區塊鏈化的全球數字廣告平臺AdRealm獲得多家一線投資機構投資

新加坡 2018 年 3 月 21 日電 / 美通社 / -- 日前，基於區塊鏈重構全球數字廣告生態的 AdRealm 獲得多家一線投資機構的投資，並且與全球移動廣告變現優化平臺 UPLTV 達成戰略合作。

AdRealm 投資人包括九鼎數字實驗室 JLAB 創始人孫健、分佈式資本創始合夥人沈波、INB 硬幣資本、泛城資本等。同時 AdRealm 與移動廣告變現優化平臺 UPLTV 達成戰略合作。UPLTV 此前獲得分享投資、執一資本、歐德資本、乾明天使基金等機構超過千萬美金的股權投資。



AdRealm -- 基於區塊鏈技術構建全球數字廣告生態

AdRealm 希望構建一個全新的全球數字廣告社區：廣告主可根據自身推廣需求創建智能合約，匹配最優質的服務商；服務商不再受到廣告巨頭擠壓，可以參與到公平的競爭；開發者不再接受廣告巨頭制定的非公開的分成規則，從而大幅提升廣告變現的收益。

行業巨大，痛點頗多

據權威機構 MAGNA Intelligence 統計，2017 年全球數字廣告收入首次超過傳統電視機平面廣告收入，預計 2018 年數字廣告收入達到 2370 億美元，環比增長 13%。其中移動數字廣告以 1470 億美元總收入占整體數字廣告市場的 63%，並以 27% 的年增長率領跑整體增長。至 2022 年，移動數字廣告收入預計將超過 3000 億美元。

然而，在巨大利益的背後，當下數字廣告生態存在的問題也阻礙著行業發展：假量、扣量現象橫行；廣告平臺效果參差不齊；廣告平臺提供的服務資訊缺乏透明；數據不能流動，廣告平臺頭部效應日益嚴重，巨頭蠶食了越來越大的利潤空間。以 Facebook 為例，2013 年至 2017 年的廣告營收增長了 5 倍以上，而給開發者的分成占比只有 55%。在現有的移動數字廣告領域裏，Facebook 等廣告平臺巨頭憑藉對廣告主和開發者兩端的壟斷地位，攫取了超額的利潤，阻礙了行業發展。

區塊鏈重構現有行業

針對以上行業現狀，AdRealm 運用區塊鏈技術重構了移動數字廣告的利益分配模式。由於區塊鏈本身具有透明和開源的屬性，在數字廣告的實際運行中能大幅度降低為額外交易成本。傳統數字廣告平臺巨頭們扮演的角色，在 AdRealm 產品中被拆分為一系列微服務商模型（micro-service provider model）。AdRealm 用代碼對每一類服務商的行為邊界、贏利模式、數據許可權做出完整而清晰的定義。數據表現更出色的服務商贏得更多訂單，在公平競爭的情況下獲取合理的利潤。

代碼即信任，優化廣告體驗

之前對廣告平臺巨頭的信任是建立在對大公司的品牌形象的認可之上。而在 AdRealm 看來，基於 「code is trust（代碼即信任）」的法則，廣告主和開發者等無需再相信廣告巨頭，可以完全信任 AdRealm 鏈上所有的一切。



AdRealm 架構一覽

同時，所有的服務商的歷史記錄都將存儲在資料鏈上供程式化查閱篩選。未來在 AdRealm 上，廣告主將無需再費盡心力針對 DMP、CDN、素材設計、人群定位等不同的服務進行評估，只需按預設的智能合約篩選服務商，便可以簡單而有效的得到符合要求的候選供應商，極大的降低了廣告主的廣告成本。

附：UPLTV 是連續創業者謝峰 2017 年創立第三家專注全球化的移動互聯網公司，其中歐拉網絡（Holaverse）曾經 9 個月在全球獲取了 3.9 億用戶，刷新了中國移動互聯網出海的速度；狂熱網路（Avid.ly）成立 15 個月即為中國出海第一大專注休閒博彩遊戲發行商。UPLTV 成立於 2017 年 4 月，總部位於上海，並在首爾和新加坡設有辦事處。UPLTV 專注全球移動遊戲廣告變現領域，通過智能化和個性化的解決方案，變現效率至少領先全球所有同類產品 20% 以上。目前 UPLTV 已與 300 多家國內外遊戲開發者和發行商合作，每日廣告展示超過 3000 萬次，幫助這些合作夥伴從廣告中獲得了巨大收益。此次與 AdRealm 合作進軍區塊鏈，也彰顯了其對於區塊鏈技術運用在數字廣告領域的信心，以及重新構建更加公開、公平、透明的數字廣告生態的決心。

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180321/2085594-1-a

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180321/2085594-1-b