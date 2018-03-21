靜待聯準會利率決議 路透：Fed料將升息、上修經濟展望

美國聯準會 (Fed) 召開為期兩天的貨幣政策會議，料將宣布 2018 年以來首次升息；根據路透社報導，除升息外，Fed 還可能上修經濟展望。

Fed 預計於美東時間週三 (21 日) 下午兩點公布政策聲明，兩點半，主席鮑威爾將召開記者會。

市場普遍認為，Fed 將升息，把指標利率區間上調 25 個基點，至 1.50-1.75%。

Fed 預計於 2018 年升息 3 次，不過，部分投資人認為，受財政刺激、通膨壓力影響，最終升息次數，可能達到 4 次。

Fed 官員認為，上述刺激措施，可能會使就業市場更加緊俏，並帶動通膨升至 2% 的目標值；若經濟過熱，通膨甚至可能超過 2%。

雖然近期公布的成屋銷售、零售銷售等數據，表現不如預期，但 2018 年整體經濟情勢，已明顯改善，通膨走強，薪資也有攀升跡象。

報導稱，Fed 可能會上修對未來 2 年的經濟成長預測，或大幅下修失業率。

2 月非農就業數據強勁，可能讓 Fed 官員認為，漸進式升息之路，或許會走得比預期久。

鮑威爾剛接掌 Fed 時，曾引發股市震盪；他在 2 月底時，對美國國會議員們強調，美國經濟展望強勁，加深他對通膨達標的信心。

但就鮑威爾謹慎、力求共識的行事方式來看，對 Fed 政策偏鷹派的擔憂，或許被誇大了。

近期，在 15 名 Fed 決策官員中，有 7 人指出，財政刺激措施，將強化對升息、上修經濟展望的預期。

紐約 Fed 總裁 William Dudley 認為，就算升息 4 次，「我相信仍然是循序漸進的」。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 也在報告中指出，Fed 可能於 2018 年升息 4 次。