美國將對太陽能產品課徵保護性關稅 歐盟所提替代方案遭美方拒絕

路透報導，美國和歐盟兩大貿易強權週二在世貿組織 (WTO) 公布的一份聯合文件顯示，針對美國對太陽能產品徵收保護性關稅，美國已拒絕歐盟提議的替代方案。川普政府實施多項單邊貿易限制舉措，作為其幫助美國業者的廣泛貿易保護計畫的一部分，對太陽能面板徵收 30% 的關稅是最先推出的舉措之一。



保護性關稅是緊急貿易保護的一種形式，按照 WTO 規則，如果一國面臨某種特定商品進口突然激增並造成嚴重影響，則可以實行保護性關稅。但這是有附帶條件限制的：美國應在其他領域提供貿易便利，以彌補主要太陽能出口國，或者接受其對美國出口品設置貿易壁壘，以求平衡。



美國總統川普 1 月將關稅議案簽署為法律後，歐盟、中國、台灣、韓國和馬來西亞均要求補償。



WTO 文件顯示，歐盟在 2 月 15 日與美國召開的會議上曾表示，考慮到貿易量以及較高的價格，歐盟的出口並不會嚴重損害美國同業。「因此，歐盟建議對從該地區進口的商品採取懲罰力度較小的措施，譬如按國家實施配額，或者設置最低進口價格。但美國並未同意。此外，雙方在補償方式的問題上也未達成一致，但同意監測相關進展並繼續討論。」



據另一份文件則提到，美國和台灣表示，如果雙方未能達成協議，台灣可能在 2022 年 2 月採取補償救濟措施。



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