騰訊市值狠甩臉書 財報公布後漲相佳 高盛搶先調升目標價

騰訊（0700-HK）將在周三港股收盤後公布第 4 季財報，若依過去經驗，通常在財報公布後，會帶動股價大漲，該股在過去 5 年的季度財報公布後第 2 天平均上漲 1.8%，而恆生指數僅上漲 0.1%。

騰訊今天股價一度來到 462.6 元，跌幅約 0.86%，但股價依舊維持在歷史高檔區，市值來到 4.38 兆港元（約 5740 億美元）。

騰訊股價

高盛、大摩上調目標價

高盛表示，騰訊手遊及線上遊戲繼續表現強勁，支付及廣告業務維持快速成長，推高營收收入，而且線上視頻及支付市占持續增加，即使毛利率會受壓，但仍搶在騰訊公布財報前，將目標價由 438 港元大舉調升至 535 元，並維持「買進」評等。

在市場預期騰訊第 4 季營收成長 56% 下，除了高盛看好騰訊的財報利多題材外，摩根士丹利也將目標價上調 10%。

騰訊市值拉大領先臉書

騰訊是過去 10 年來全球表現最佳的股票之一，目前市值已來到 5740 億美元成為 MSCI 亞股指數中最大的權重股。

今年以來騰訊和臉書（FB-US）股價互為領先，但近期臉書遭個資不當大規模外洩案的利空衝擊，使得騰訊的市值連續 7 個交易日領先臉書，兩者市值差距拉大到 720 億美元。