中房協會長劉志峰：今年因城因地調控政策不會放松

中國房地産業協會會長劉志峰21日表示，要牢牢把握“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，加快建立租購并舉的住房制度。他指出，強調“房住不炒”的定位，充分體現了中央堅持住房回歸居住屬性的決心，也釋放了保持調控政策的穩定性和連續性的信号。他表示，今年因城因地的調控政策不會放松。

回顧2017年，在一系列調控政策之下，一線和熱點二線城市房價漲幅回落，三四線城市房價趨穩，房價上漲的勢頭得到遏制，市場逐步回歸理性，房地産去庫存取得積極成效，以居住為主的政策得到社會肯定。

與此同時，2017年全國房地産市場多項數據再創曆史新高：全國商品房銷售面積16.94萬億平方米，同比增長7.7%，商品房銷售金額13.3萬億元，同比增長13.7%。銷售過千億的企業數量創下新高，達到了17家。碧桂園、萬科、恒大三家房企全年銷售更是超過了5000億元。

并且，2017年房地産行業集中度進一步穩步提升，前十強房企的銷售額占整個市場的24.1%，前50強銷售額占整個市場的45.9%，前100強占整個市場的55.2%，都比上一年有較大幅度提升，并呈現持續向龍頭企業集中的態勢。

“企業規模差距進一步拉大，各梯隊門檻進一步提高，同時行業資源整合，企業兼并重組加快。”劉志峰說，據不完全統計，“去年房地産行業并購案增速高達315起，金額超過3000億元，全年并購交易活躍。”

值得一提的是，去年我國租賃住房市場發展較快。一方面，國家在12個人口淨流入城市加快租房租賃試點，培育專業化住房租賃機構。另一方面，房地産企業將商業用房改為租賃住房，重點發展長租公寓，競拍自建自制型租賃住房用地，也有不少規模房企通過不同形式布局和介入租賃住房相關業務。劉志峰認為，随着租售同權，土地供給、市場監管、金融稅收等政策進一步傾斜，未來我國租賃住宅市場將迎來快速發展。

“面對新變化，我們也要看到，去年商品房銷售創新高，很大程度是得益于棚改和三四線城市大量去庫存。随着三四線城市競争加劇，購房需求的集中釋放和一二線城市房價趨穩以及調控政策持續性的影響，市場也會進一步調整。”他說。

另外，劉志峰表示，資金壓力加大，融資成本上升，也導緻房地産企業資金供應不确定性增加。因此，房地産企業要根據企業自身發展情況，制定合适的戰略，要苦練内功，穩紮穩打，向高質量高效益發展。

來源：中國證券網

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