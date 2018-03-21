【大行報告】瑞信上調華潤置地(01109-HK)目标價至34.2元

華潤置地(01109-HK)昨日(20日)中午公布去年業績，純利按年升18.03%至230.17億元，每股盈利3.32元，派末期息每股86.7仙，加上中期息，每股全年股息按年增長37.4%至96.7仙。扣除投資物業評估增值後的核心純利191.6億元，同比增長17.7%。期内，收益按年升8.47%至1,185.88億元，綜合毛利潤率為40.3%，比2016年同期的33.7%有明顯提升。

公司副主席唐勇表示，今年銷售目标為1,830億元人民币，較去年增長20%，期望同時可以保持在行業前十名。他續指，公司是開發及投資物業發展共同驅動，期望租金收入到2018年可達100億元人民币，到2019年則可以增至120億至130億元人民币。

瑞信發表研報指，潤地2017年核心純利按年升18%至190億元，大緻符合該行及市場預期，盈利能力較高抵銷銷量較低的因素。上調潤地每股資産淨值預測至42.7元，以反映毛利較高及銷售增長加速，目标價由28.2元升至34.2元，維持「跑赢大市」評級。

此外，海通國際、野村、花旗、中金、瑞銀、匯豐環球研究、大華繼顯、德銀、交銀國際、大和、美銀美林、中銀國際、高盛及RHB均予潤地「買入」評級，目标價分别為42.7元、39.95元、39.9元、39.12元、38.28元、38.2元、37.6元、37.01元、34.18元、33.8元、33.5元、33.05元、30.7元及27.5元。摩根大通及摩根士丹利評級為「增持」，目标價為35元及27.5元。

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