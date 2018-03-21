牛市將邁向終結？瑞士信貸：時候未到

2 月的股市拋售潮，令許多投資人憂心，牛市是否已邁向終結？不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資長 Michael Strobaek 認為，時候未到。

根據 CNBC 報導，瑞士信貸持續在其投資組合中增持股票；Strobaek 強調，「我們買入股票，且對其表現感到滿意。」

Strobaek 稱，截至目前為止，「我們還沒看到牛市終結的跡象」。

瑞士信貸看好歐元區、新興市場股票，並預期能源、金融、資訊科技與電信產業，前景看俏。

政治事件難免造成市場動盪，Strobaek 說，過去包括英國脫歐、川普當選美國總統，都對股市帶來影響；他認為，「我們現在依然處在這樣的環境中」。

對通膨加速的憂慮，一度令投資人感到惶恐；但 Strobaek 強調，「這不代表牛市即將結束」。

瑞信全球股市策略師 Andrew Garthwaite 表示，牛市確實出現「老齡化」現象，但利多因素依然存在。

Garthwaite 在報告中指出，全球經濟成長，有助帶動企業營收，歐股、美股，都可望受益。

Garthwaite 也說，儘管聯準會 (Fed) 可能會宣布升息，但貨幣狀況尚屬寬鬆。

Garthwaite 建議，在通膨攀升的情況下，可考慮投資股票，對抗通膨。