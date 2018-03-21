【港股解碼】舜宇光學科技，新手機格局下能否重拾去年榮光？

3月19日晚間，舜宇光學科技（02382-HK）發佈了截止12月31日止的2017年度業績報告，主要業績數據如下圖所示，收入同比增長53.1%至223.66億元，毛利增長79.2%至48億，股東應占年內溢利增長128.3%，接近30億元，派息由2016年的0.29元升至2017年的0.661元每股，每股盈利同比增長126.8%至2.67元。

圖：整理於公司2017年年報（單位：人民幣）

“靚麗”業績+“豐厚”派息，舜宇昨日股價受大市拖累低開，跌至145.2港元後“強勢”反彈，創下歷史新高，截止收盤，報價159.8港元，漲幅8.63%，今早升勢持續，早段再升逾6%，突破170元，再創新高。

這“靚麗”業績，舜宇如何做到的？

公司的主營業務包括光學零件、光電產品、光學儀器三大板塊，如下圖所示為三大業務2017年的收入數據。光電產品收入高達177.7億元，同比增長55.84%，其收入占總收入的比例高達79.45%，是拉動公司業績增長的“火車頭”。光學零件收入增長45.55%至43億元，收入占比19.23%，光學儀器收入增長16%至2.94億元，收入占比1.31%。

圖：整理於公司2017年年報（單位：人民幣）

光電產品收入的增長，主要得益於手機攝像模組出貨量的上升以及產品結構改善使得平均售價提升；光學零件則是因為手機鏡頭、車載鏡頭出貨量的上升以及手機鏡頭產品結構改善所帶來的平均售價提升；工業儀器市場需求的回暖讓光學儀器業務錄得同比增長。三大業務，通過對產品結構的改善，各項業務的毛利率均有所提高，就是在這樣收入快速增長，毛利率提高的背景下，舜宇在2017年取得了好成績。

市場疑慮

但對於舜宇的2018，市場還是有所疑慮，主要在兩方面。一是後續業績的高增長能否持續？目前舜宇的業務結構主要依賴光電產品及光學零件，但在這兩大業務中，均有手機產業鏈產品：光電產品中的手機攝像模組、光學零件中的手機鏡頭。且手機攝像模組、手機鏡頭在兩大業務中收入占比較高，而目前移動智能手機面臨的問題是人口紅利逐漸耗盡，手機市場在高速發展後邁入飽和，2017年全球智能手機出貨量僅增加約2.7%，中國市場零售量同比增速僅為1.5%，面對由“增量轉存量”的手機市場，產品結構改善能否抵銷出貨量下降所帶來的收入增長放緩影響，舜宇能否向2017年一樣“繼往開來”？

其二是市場傳聞的首批納入CDR制度名單的中概股舜宇在列，公司股價受此消息也有所提振，後續能否順利回歸A股亦會對股價有所影響。

兩張王牌？

而對於變革之年的2018，舜宇也有所打算，以下是筆者覺得較為有效的兩點：

1. 繼續做精做透現有優勢業務，進一步營造核心競爭力，提升市場佔有率。具體表現為加大研發、提高產線自動化進程、增強供應鏈建設。

2. 深化“兩個轉變”，加快新業務孵化和成長。公司將快速推進增強現實/虛擬現實、3D結構光等現有市場新產品的研發和業務成長。

目前舜宇手中有兩張王牌，其一是手機鏡頭及手機模組的手機產業鏈業務；其二是車載鏡頭的領先技術及提前佈局的先發優勢。公司的車載鏡頭業務雖快速發展，但高級駕駛輔助系統（ADAS）目前市場滲透不高，基數較小，公司的車載鏡頭作為ADAS的重要零部件，離業績爆發還需要時間。所以公司2018年立足於光電產業，推進新的轉型升級，加快推進增強現實/虛擬現實、3D結構光等產品增強手機產業鏈業務核心競爭力。

三月數據是重點？

以下是筆者整理的2018年舜宇前兩個月的主要產品出貨量，如圖，手機鏡頭仍維持快速增長，同比升25.65%，但手機攝像模組下降9.85%，車載鏡頭同比增11.6%至576.5萬件。

圖：整理於公司自願公佈數據（單位：千件）

從目前情況看，三月份數據便顯得格外重要，手機攝像模組出貨量的下滑是由於產品結構改善或是需求降低還需進一步驗證。對於公司2018年“進一步營造核心競爭力、孵化新業務增長”的戰略轉變筆者較為看好，貼合當下手機市場的新格局。估值方面，在2017年強勁業績下，估值有所重構，以舜宇3月20日收盤價計算，PE為50.5倍，PB為19.57倍，與高位相比，也算吸引。後續能否順利回A也給了市場更多的想像空間，綜合來看，2018的舜宇，仍值得期待。

■ 作者｜楊世宏

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