盤前財經大事搶先讀2018年3月21日

鉅亨網新聞中心 2018年3月21號8點6分

今日操盤前瞻

美國 2 月成屋銷售、Fed 利率決策

英國公布 1 月失業率

巴西央行利率決策

法說會：中租 - KY、旺宏、TPK-KY、力成、聯詠、捷迅、凱羿 - KY、嘉晶、晶技、漢磊、浩鼎、矽力 - KY、台境

海外法說會：亞德客 - KY、台積電、聯發科、聯詠

〈博通擴大晶片版圖〉意在完整 5G 技術布局 併聯發科效益不如買賽靈思

晶片大廠博通 (BRCM-US) 併購對象又有新名單，今日國外網站《The Motlet Fool》上有文章點名，博通可能出手併購對象包含賽靈思，以及聯發科等 3 家公司其中之一，對此傳言分析師昨 (20) 日指出，以博通購買晶片公司的邏輯來看，著眼 5G 布局可能性較大，也因此博通瞄準賽靈思的可能性還比較高。閱讀全文...

〈金管會報告搶先看〉台灣將可投資 ETN 商品 預計最快 Q4 問世

金管會將於本周四 (22 日) 赴立法院財委會進行業務報告，根據書面報告顯示，為擴大證券商業務範圍，金管會研議開放我國證券商發行指數投資證券 (Exchange Traded Note；簡稱 ETN)。據了解，目前有 10 家券商達到發行門檻的要求，其中，元大、富邦表態有發行意願，預估最快今 (2018) 年第 4 季國內市場可見到這類新商品。閱讀全文...

〈鴻海 FII 說明會〉力拚不可能任務 鴻海聲明 煩請小股東們再等 48 小時

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘在上周末要求相關同仁必須在 48 小時提出讓小股東參與 FII 抽籤的解決方案，鴻海晚間表示，為符合兩岸三地相關法令之規定，且讓各項作業更臻完善，公司尚需額外 48 小時的規劃，屆時始對外說明相關的規劃，造成股東諸多不便，敬請見諒。閱讀全文...

傳 FTC 要查個資外洩案 臉書股價嚇跌 3%

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，據外媒報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將對此事進行調查，藉以了解臉書是否違反 FTC 的隱私權協議；消息一出，週二 (20 日) 臉書股價應聲大跌 3%。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉不要不見崩跌不掉淚？！

商業談判一般多不會搞到「囚犯困境」，雙方多不是真的想找死；最後無論如何會出現次佳，或不得不接受的「納許均衡」。2018 年 2 月 28 日，川普發動全球貿易戰爭後；美國戰鬥團隊只有向前衝鋒。閱讀全文...