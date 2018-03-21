G20財金首腦同意「監控」加密貨幣，但尚無行動共識

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，全球 20 大經濟體 (G20) 金融決策者週二一致同意，密切關注加密貨幣問題，為日後監管這個蓬勃發展的行業打開大門。比特幣在民間企業發行的各類數字貨幣中最為知名。其價格波動劇烈，有人擔心其用於逃稅、洗錢、資助恐怖主義或者欺騙小型投資者，因此需要全球監管機構採取協調行動。



在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的峰會上，G20 財長和央行官員呼籲監管機構監控這些「加密資產」，但並沒有任何具體行動。公報內容提到，「我們呼籲國際標準制定機構 (SSB) 依照其職責，持續監督加密資產及其風險，並在需要時評估是否作出多邊回應。」



決策者也樂見金融行動特別工作組 (FATF) 提出新的標準。FATF 是由 37 國參加的打擊金融犯罪組織。



G20 迄今尚未採取行動的一個原因是，他們認為加密貨幣規模太小，尚不會危及金融市場。



阿根廷央行總裁 Federico Sturzenegger 表示，峰會上有人曾要求在 7 月舉行的下次 G20 會議上，針對數據收集等問題提出明確建議。不過，在任何具體行動之前，決策者必須先解決彼此之間的分歧。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』