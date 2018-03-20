臉書洩個資 FB行銷副總裁：我們不受此事干擾

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，週一股價重挫近 7%，為近 4 年最大單日跌幅；對此，臉書行銷副總裁 Carolyn Everson 表示，「我們感到憤怒，但公司不受此事干擾。」

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價大跌，市值蒸發逾 300 億美元。

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統。

根據 CNBC 報導，Everson 認為，若對「劍橋分析公司」的指控屬實，「這將是令人難以置信的侵犯」。

Everson 是事發以來，首名面對媒體的臉書高層，她指出，臉書正在進行詳細調查，以了解事件的來龍去脈。

外媒 Markets Insider 評論稱，當臉書陷入個資外洩風暴時，無論是創辦人暨執行長祖克柏或營運長桑德柏格 (Sheryl Sandberg)，都噤聲不語。

面對危機，臉書的回應策略是，「在週五晚上，偷偷地發布新聞稿。」

Markets Insider 評論強調，臉書的商業利益與公眾權益之間，存在著根本衝突，但祖克柏不可能永遠選擇迴避，他必須讓外界知道，他明白這一點。