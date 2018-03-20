招商局置地(00978-HK)2017年溢利同比增102%至16.38億元

招商局置地(00978-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，公司實現收益約173.11億元人民币(下同)，同比增長49%；公司擁有人應占溢利16.38億元，同比增長102%；每股基本盈利0.334元，末期股息每股0.1港元。

公告稱，收益增長主要由于2017年竣工及交付的總建築面積增長。2017年，于佛山、廣州、重慶、南京及句容以及西安的項目占該集團總收益的比例分别約為22%、18%、18%及33%及9%。

此外，2017年，集團連同其聯營公司及合營企業實現合同銷售總額為241.57億元，同比增長約51%。合同銷售總面積為138.26萬平方米，同比增長約17%。平均售價約為每平方米17472元，同比增長約30%。

于2017年12月31日，集團在佛山、廣州、重慶、南京及句容及西安擁有27個房地産開發項目，主要集中開發住宅物業以及住宅及商業綜合物業。于2017年12月31日，未售或未預售的物業項目的可售建築面積為573.26萬平方米。

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