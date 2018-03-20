瑞港建設(06816-HK)2017年溢利同比減少7%至6447萬港元

瑞港建設(06816-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團實現收益約6.33億港元，同比減少3.9%；年内溢利6447萬港元，同比減少7%；每股基本盈利8.06港仙，擬派末期息每股0.02港元。

公告稱，于截至2017年12月31日止年度，集團的收益大部分來自其兩個澳門項目，并成功于兩個新地區巴基斯坦及馬來西亞開拓收入來源。自截至2016年12月31日止年度末起，大部分香港及印尼項目均已完工或進展至後段，于2017年度并無為集團帶來巨額收益。

由于發電設施的工程總承包合約于年内動工，集團于2017年度源自澳門的收益增加約1.21億港元。然而，由于項目設計出現若幹變動，故上述工程總承包項目的進度于 2017年下半年有所放緩；集團已于2017年第四季與有關客戶訂立改動合約，并預期很快繼續進行項目工程。

此外，集團租賃船舶予巴基斯坦海事工程項目的承建商，開拓了新收益來源，2017年度帶來收益約1.45億港元。于2017年度，香港海事建築活動逐步複蘇，推出了一些公營機構項目，2017年度來自香港項目的收益增加4710萬港元至1.13億港元，佔集團收益總額約17.8%。另一方面，集團絕大部分的印尼項目已經于2017年度中期完工，導緻源自印尼的收益減少約3.56港元。整體而言，集團于2017年度的收益約為633.3百萬港元，較2016年度減少2560萬港元或3.9%。

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