傳富力地產(02777-HK)購海航大英山CBD項目

澎湃新聞報道，富力地產(02777-HK)已接手海航集團在海南省的大英山CBD項目。富力地產回應稱，暫時不予置評。

大英山CBD是海航地產耗資千億打造的明星項目，核心區域的總投資約1500億元，該項目是海航地產傾力打造的城市綜合體項目，是海南省首個經政府批覆認定的中央商務區，經過近十年的開發建設已初具規模，成為海口市中心唯一配套成熟的大規模地塊集中區。海航地產始終堅持專業化水平、國際化視野和高品質運營的理念去推動這一片區的成型。隨著建設的推進，為了更好地實現這一片區的發展價值，我們也希望邀請更多專業的、有品牌實力的和有社會責任感的企業共同參與開發，實現優勢互補強強聯合，為大英山CBD建設、為海南建省三十周年獻禮共同出力，將大英山CBD不僅打造成海南的大英山CBD，更是世界的大英山CBD。

據界面新聞1月份報道，海航地產欲出售大英山國際旅遊島CBD中的一部分，預計成交規模為20億元，目前已經與碧桂園、融創、中糧等多家房企進行洽談。對於海航地產要出售大英山CBD項目的原因則是要回籠資金。當時海航地產回應稱，海航地產沒有在賣地，而是在與一些業內實力企業接洽合作。

富力地產聯席董事長兼總裁張力此前曾在接受媒體采訪時表示，在收購萬達的酒店資產之後，接下來暫時不考慮收購和並購，但如果有便宜的可以考慮。

因資金原因而大量出售旗下資產的海航集團，此前曾將海南省的兩家公司——海南高和房地產開發有限公司和海南海島建設物流有限公司以總價19.33億元出售給了融創中國(01918-HK)。

1月18日，海航集團董事會主席陳峰接受路透社采訪時承認，「因為我們進行了大量的並購」，海航存在資金流動性問題；同時中國經濟「從快速增長轉向溫和增長」，對海航獲取新融資造成沖擊。

澎湃新聞此前曾報道，海航集團在一個多月前就在為其國內的部分資產尋求「合作方」。1月份澎湃新聞獲得的一份資料顯示，海航集團旗下的海航實業自2017年年底開始為位於上海、蘇州、浙江嘉興等多地的項目尋求合作方。有消息人士透露，除澎湃新聞獲得的長三角項目以外，類似的資料包還有包括北京、海南，珠海等，出售項目涉及至少六個城市。

資料中顯示，在海航其尋找「合作方」的項目中都提到，「優先項目公司股權交易，報價面談」。有參與談判的投資人士曾對澎湃新聞稱，之所以稱為合作方，一部分原因是海航在部分項目談判中有意設置股權回購條款，使得其在未來有權將項目股權回購。但對於部分不好的項目，海航是要直接出售，不包括在上述的合作項目中。

3月19日據彭博社援引知情人士的話透露，在出售資產以償還債務的過程中，海航集團正計劃出售位於中國各地的寫字樓、酒店等物業資產。該知情人士稱，擬出售的建築包括上海海航大廈、上海揚子江國際企業廣場和上海淳大萬麗酒店。另一位知情人士表示，位於上海和北京的九處待售房產賬面價值合計約為140億元人民幣。

大英山CBD項目由海航地產負責發展，位於海南省海口市中心東面，總用地面積約8440畝，核心區域用地面積約3000畝，共分為16個項目，包括海航中心、海航首府及海航豪庭等。

(澎湃新聞記者 李曉青)

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