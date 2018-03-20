瑞士信貸：日本想達成通膨目標 日圓走強卻提油救火

今年以來，日圓迅速升值，瑞士信貸日本首席經濟學家 Hiro Shirakawa 預期，日圓將持續走強，但對日本想達成通膨目標 2%，卻是個壞消息。

Hiro Shirakawa 在舉行的瑞士信貸亞洲投資會議上接受《CNBC》採訪時表示，日本的通貨膨脹率對匯率變化仍然「相當敏感」，而日圓升值會降低該國 CPI（消費者價格指數）在可預見的未來達標的機會。

因為通膨率受貨幣走勢影響，如果日圓走強，進口的外國貨幣的日圓價格就會下降，導致國內物價下跌。

日本一月份的核心消費者指數年增率為 0.9％，仍遠未達到通膨目標 2%。

今年初以來，日圓升值，除了部分原因是美元疲軟外，日本 2017 年第 4 季連續 8 個季度經濟成長，在經濟成長強勁下，也對日圓發揮了支撐作用。

美元兌日元近期來到 105 附近。

2020 年東京舉辦奧運會，可以幫助通貨膨脹率上升，旅遊業的熱潮也會增加。可能改變通膨率低迷的情形，但 Hiro Shirakawa 預期，即使到了 2019 年，甚至 2020 年，通膨率都將難以成長至 2％。

日本央行行長黑田東彥本月初表示，他認為通膨 2％的目標可以實現，但他也表示，前提是工資成長率必須先達到 3％。但 Hiro Shirakawa 預期，日本今年工資成長速度放緩，恐怕低於 1％。