紐約匯市─Fed升息在望 移轉市場焦點 美元回彈

紐約匯市─Fed 升息在望 移轉市場焦點 美元回彈

ICE 美元指數上升 0.6% 至 90.308，收復週一 0.5% 跌幅。

WSJ 美元指數下降 0.2% 至 83.79，上週升幅 0.2%。

英鎊兌美元下跌，自週一的 1.4025 美元下降至 1.4003 美元。

歐元兌美元下跌，自週一的 1.2336 美元下跌至 1.2263 美元。

美元兌日圓上漲，自週五的 106.10. 日圓上升至 106.38 日圓。

市場動力

交易者開始關注 Fed 為期兩日的政策會議，美元重新取回動力，Fed 週三將宣布升息，根據 CME 集團的 FedWatch 工具，市場認為升息的機率達 94%。

這也將是 Fed 主席鮑爾上任來頭一回會議，投資者等待他是否會像前任主席葉倫一樣鴿派，還是會示意加速緊縮。

另外，因為德國經濟信心令人失望，歐元走跌。三月份 ZEW 經濟信心指數從前月 17.8 下降至 5.1，遠低於預期的 13.1。 ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，因為美國領導的貿易戰讓大家害怕，加上最近的歐元強勢。

英國方面，英國二月份通膨數據下降大於預期，英鎊吐回稍早動力而走跌。二月份消費者物價僅上升 2.7%，自前月的 3% 通膨數據下降。根據 FactSet，分析師原本預期為 2.8%。

分析師看法

Oanda 市場分析師 Dean Popplewell 表示，「最近美國數據和 Fed 的演說可推測出，FOMC 參與者對今年政策腳步的合宜速度的中值，將集中在 2.125% 或今年升息三次，而中值外的風險是升息至 2.375%。」

「對美元和殖利率曲線部位形成風險的是，2019 年升息到 3.125% 的可能性，這意味著 FOMC 成員可能認為明年再升息四次是合理的。」

一些分析師推測，歐元的疲弱是部位調整，而非受 ZEW 任何的基本面經濟數據影響的結果。

ING 外匯分析師 Viraj Patel 表示，「ZEW 的經濟信心調查下降，這對近期歐元區經濟前景來說有點令人擔憂，證實歐洲經過強勁開年後，某些週期性動力正逐漸消散。」

「這一點又加上投資者又關注明天的 FOMC 會議結果，可能引發歐元一些獲利了結的行動。」