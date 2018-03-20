SOHO中國(00410-HK)2017年純利同比增4.2倍至47.33億元

SOHO中國(00410-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團實現營業額約19.63億元人民币(下同)，同比增長約24%；公司權益股東應佔純利約47.33億元，同比增長約 420%；基本每股收益0.912元，不派息。

2017年租金收入約為16.69億元，同比上升約11%。主要原因是SOHO天山廣場于2017年開始出租，另外，光華路SOHO II、銀河SOHO、外灘SOHO、SOHO復興廣場和淩空SOHO的租金收入增長均比較顯著。2016年營業額包含了SOHO世紀廣場項目的租金大約9500萬元。SOHO世紀廣場項目已經于2016年出售且于2017年不再貢獻租金收入。

2017年毛利潤約為14.53億元，同比上漲約17%，變化主要源于公司本期間内租金收入有了顯著上漲。本年度物業租賃的毛利潤率約為80.5%，比2016年約79.7%有所提高。

2017年除稅前溢利約為83.26億元，同比上漲約316%，主要由于本年度确認了更多的投資物業增值所緻。

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