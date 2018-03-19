李克強內閣今產生 傳王毅續兼外長 易綱掌人行

中國國務院總理李克強昨 (18) 日上午以 2964 票贊成、2 票反對，連任總理。新內閣也將於今 (19) 日產生，預料韓正 (政治局常委)、孫春蘭(原中央統戰部長)、胡春華(原廣東省委書記)、劉鶴(中央財經領導小組辦公室主任) 擔任副總理，王毅將升任國務委員並繼續兼任外交部長。

至於央行行長誰屬，此前盛傳由劉鶴兼任，但《華爾街日報》昨天引述消息報導，中國人民銀行副行長易綱將扶正。

易綱將出任人行新行長 （圖: AFP）

香港《文匯報》報導，十三屆全國人大一次會議昨天上午在人民大會堂舉行第六次全體會議，經過投票表決，決定李克強為國務院總理。李克強在掌聲中起身向代表們鞠躬致意，再轉向國家主席習近平，兩人握手，習近平向他表示祝賀。李克強還進行了憲法宣誓。

根據李克強提名，新內閣也將於今天產生，包括國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長。

張高麗、劉延東、汪洋、馬凱等 4 名副總理全部卸任，預料將由韓正 (政治局常委)、孫春蘭(原中央統戰部長)、胡春華(原廣東省委書記)、劉鶴(中央財經辦主任) 擔任副總理。韓正擔任常務副總理，孫春蘭主管文化教育，有習近平首席財經智囊之稱的劉鶴可能主管金融。

早前披露外交部長王毅將擔任國務委員，晉升為國家領導人，和新任中共中央政治局委員楊潔篪一起主導外交事務。據悉，由一名政治局委員加一名國務委員主管外交，在中共政壇相當罕見，顯示北京重視「大國外交」，未來將更積極參與國際事務，發展新型大國關係。

王毅將升任國務委員並繼續兼任外交部長。 (圖：AFP)

消息人士透露，64 歲的王毅升任國務委員之後，仍將兼任外長。楊潔篪不會擔任副總理，而將主導一個新組建的中共外事機構，體現「黨管外交」。

國務委員人選，除了王毅，還將包括魏鳳和 (中央軍委委員，將兼國防部長)、公安部長趙克志、肖捷 (現任財政部長、國務院副秘書長，料任國務院秘書長)，王勇預料連任。

執掌央行 15 年的周小川鐵定退休，由誰擔任中國人民銀行行長備受關注。有消息稱，不排除由劉鶴兼任央行行長，劉鶴也將擔任國務院金融穩定發展委員會主任。

不過，《華爾街日報》昨天引述知情人士稱，中國人民銀行副行長、中央財經辦副主任易綱將擔任中國央行行長。