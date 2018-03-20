中保參展智慧城市展 推物聯網長照智慧照顧及居家

2018 智慧城市展將於 3 月 27 日至 30 日開展，中保 (9917) 以「無限未來」為主題參展，呼應趨勢；此外，因應銀髮社會與長照政策，中保無限＋推出新一代「智慧照護解決方案」，減輕居家照顧者的負擔。中保在智慧城市展中現場規劃三區，包括智慧城市區，含節能、車流分析、環境偵測 (如 PM2.5 等) 的智慧路燈；其次為智慧社區，導入高效率的人臉辨識系統：最後是智慧家庭區，中保無限＋智慧居家系統首次展示與智慧音箱串連的服務功能，未來可請智慧音箱「無限 +」幫忙上網購物。



中保也與今周刊共同舉辦「智慧城市趨勢展望講座」，邀請物聯網相關領域專家，連續三天在中保攤位，分享最新物聯網發展趨勢、智慧家庭、智慧健康照護、智慧城市相關應用。



中保是國內衝刺物聯網 (IOT)B2C 業務起步最早的業者，2013 年起結合大數據及物聯網獨門技術的「中保無限＋」，推出顛覆傳統的居家、照護、防盜、防災及節能服務，讓國內民眾輕易進化到新世代的智慧生活，用戶從零開使，每年以 30% 的速率成長到 5 萬多戶，旗下「中保無限＋」實體通路也從去年的 15 家，今年倍增到 30 家，未來將朝 300 家的目標前進。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』