打入智邦與博通供應鏈 高技自3月起100G SWITCH爆量出貨

印刷電路板大廠高技 (5439) 傳出打入智邦 (2345) 與博通供應鏈，100G SWITCH 用板大舉出貨，3 月營收有望彈升到 2 億元大關之上，4 月營收可望更上層樓，創下近 10 多年來單月新高。網通市場正夯，尤其從去年第四季開始，市場就高度關注 SWITCH 用板的出貨情況，而目前 PCB 業界普遍出貨的規格多在 40G，高技則是台灣第一家真正量產出貨 100G SWITCH 用板的 PCB 業者。



而值得注意的是，高技的 100G SWITCH 除獲得智邦青睞外，也傳出已經打入國際一線網通設備龍頭廠博通的供應鏈中；惟高技官方對於客戶名稱不予回應，僅透露本月 SWITCH 用板出貨的確明顯放量。



在 100G SWITCH 用板出貨量暴增數倍的挹注下，法人圈傳出，高技本月營收就將站上 2 億元大關，4 月業績還會更好。



至於今年全年的展望部分，高技目前接單量已經創高，同時受惠於車用電源板、半導體測試板、網通 SWITCH 板出貨穩健放量，加上擴產效益顯現，預期高技今年毛利率可望提升到 2 成大關，並繳出，營收年增一成多，每股稅前獲利逾 3 元的好成績。惟高技官方對市場億測數字同樣不予回應。



至於高技去年成績單，全年營收 20.74 億元，毛利率 18.24%，營業淨利 2.47 億元，營益率 11.91%，稅前獲利 2.36 億元，合併稅後盈餘 1.94 億元，每股稅後獲利 2.32 元，公司董事會擬配息 2 元。







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