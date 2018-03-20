迎獨角獸回歸A股 中金料CDR規則徵求意見稿或於兩會後發佈

中國政協會議已於 3 月 15 日閉幕，在昨天選出國務院內閣班子後，人大會議今 (20) 日也將閉幕，至此今年「兩會」正式結束。中金公司預計，中國存托憑證 (CDR) 規則徵求意見稿有可能在「兩會」結束後發佈，以迎接「獨角獸」和新經濟中資回歸 A 股。

隨著「新經濟」在「兩會」期間的熱議，距離 CDR 的推出似乎越來越近，「獨角獸」企業回歸 A 股變得可期。

3 月 15 日，證監會副主席閻慶民在參加全國政協 13 屆 1 次會議閉幕會時表示，CDR 將很快推出，CDR 是解決兩地的法律、兩地監管的有效措施，有利於已上市、海外退市企業回 A 股上市。

此前，海外上市的中概股如百度 (BIDU-US)、騰訊 (0700-HK)、京東 (JD-US)、網易 (NTES-US)、搜狗 (SOGO-US) 等企業均表示有回歸國內資本市場的意願。

據澎湃新聞報導，基於歷史上相關市場改革發佈的流程及時間表，中金公司預計可能的時間表是「兩會」後發佈有關 CDR 發行上市規則的徵求意見稿，在徵求意見期結束一定時期後發佈正式實施規則並開始接受企業申報，預計首批四新類企業最早可能在今年內通過發行 CDR 實現內地上市。

CDR 是指已經在境外上市的公司拿出一部分已經發行的股票，託管在當地銀行，然後由境內的存托行在 A 股市場發行憑證。

部分獨角獸及四新類 (新技術、新產業、新業態、新模式) 海外中資股大多體量較大，特別是一些互聯網公司市值居於前列。據中金公司測算，海外中資股市值規模約 4 兆美元，四新類公司占比約 42%。

「獨角獸」及四新類海外中資股未來通過 CDR 或其他上市制度在 A 股上市，潛在新增融資規模約為 3000 億美元，折合人民幣約 2 兆元。

目前四新類中概股、四新類港股市值規模約為 0.9 兆美元、0.8 兆美元，加上「獨角獸」估值，總計 2.3 兆美元左右。