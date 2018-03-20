【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一下跌，因 Facebook（FB.US）被揭數據泄漏股價大跌 6.8%，市場亦擔心科技公司將面對監管收緊。道瓊斯指數下跌 1.3% 至 24,611 點；標準普爾指數下跌 1.4% 至 2,713 點；納斯達克指數下跌 1.8% 至 7,344 點。美聯儲將於今明兩天舉行議息會議。

油價週一下跌，紐約 4 月期油下跌 0.5% 至每桶 62.06 美元。金價上升，因股市下跌，紐約 4 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,317.8 美元。

香港股市週一個別發展，內地股市上升。綠城服務（2869.HK）股價大漲 7.6% 帶物業管理股大幅上漲；煤炭股下跌。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）2017 年股東應佔溢利按年增加 128.7%，股價上升 6.1%；華潤電力（836.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年下跌 40.0% 但業績勝市場預期，股價上升 1.0%。恒生指數微升至 31,514 點，國企指數下跌 0.1% 至 12,660 點，香港股市成交金額減少 26.1% 至 1,062 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 3,279 點，滬深兩市成交金額增加 0.9% 至人民幣 3,978 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 通達集團（698.HK）公布 2017 年業績，收入 85.6 億港元，按年上升 9.4%，雖然毛利率有所改善，但行政開支同比大幅增加 2.9 億港元（或與研究發開發成本按年上漲 2.1 億港元有關），股東應佔溢利同比微增 0.2% 至 10.1 億港元，略低於市場預期約 3%。建議派發末期股息每股 0.038 港元，全年股息合共 0.054 港元，按年增加 3.8%。現價相當於 10.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 閱文集團（772.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 41.0 億元，按年上升 60.2%，受惠於毛利率同比大幅改善 9.4 個百分點至 50.7%，股東應佔溢利錄得人民幣 5.6 億元，按年增長 14.2 倍，遠高於市場預期，或因錄得首次公開發售利息收入人民幣 5,558 萬元及有效稅率大幅降低。現價相當於 89.2 倍 2017 年市盈率。

◇ 中升控股（881.HK）昨天舉行業績發布會。公司希望 2018 年收入突破人民幣 1,000 億元，相當於同比增長不低於 15.9%，其中新車銷售收入於 2018 年首兩個月增速高於 2017 年（13.5%）。佣金收入方面，汽車保險及汽車金融業務將持續增長，而公司目標二手車銷售數量佔總汽車銷售量可以達到 15%（2017 年：約 10%），而 2018 年二手車銷售增速不低於 40%。假設供需繼續維持平衡，新車銷售毛利率預期將保持平穩，其中平治 2018 年新車銷售毛利率預期不會與 2017 年有太大分別；而奧迪新車毛利率本來就不算高，公司目標保持穩定。融資成本 2017 年升幅較少，雖然市場融資成本上漲，但包括銀行及汽車廠家對公司支持力度增加，公司仍然預期融資成本在 2018 年有優化空間。現價相當於約 10.0 倍 2018 年預測市盈率，估值吸引。

◇ 彩生活（1778.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 16.3 億元，按年上升 21.4%，受惠於其他收入及收益同比增加人民幣 5,892 萬、行政開支按年減少、及有效稅率下降，股東應佔溢利同比大增 70.8% 至人民幣 3.2 億元，並高於市場預期超過 10%。建議派發末期（全年）股息每股 0.15 港元，同比增加 50.0%。現價相當於 16.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 224 億元，按年上升 53.1%，受惠於毛利率改善、其他收益扭虧為盈、及經營費用升幅較毛利為低，股東應佔溢利同比大增 1.3 倍至人民幣 29.0 億元，並高於市場預期約 4%。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.661 元，同比增加 1.3 倍。現價相當於 44.5 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)