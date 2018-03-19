金衛醫療最大股東進一步增持股份

香港 2018 年 3 月 19 日電 / 美通社 / -- 中國領先的綜合醫療企業，金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）（「金衛醫療」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈，集團主席兼行政總裁甘源先生分別於 2018 年 3 月 15 日及 2018 年 3 月 19 日進一步透過其擁有之家族投資公司 Bio Garden Inc. 於市場上以每股 $0.91 港元至 $0.93 港元的價格增持共計 9,300,000 股金衛醫療股份。

甘源先生經已分別於 2018 年 3 月 9 日及 2018 年 3 月 13 日透過 Bio Garden Inc. 於市場上以每股 $0.92 港元至 $0.96 港元的價格增持 9,068,000 股，四個交易日共計增持 18,368,000 股金衛醫療股份。增持及註銷台灣存託憑證股票回購後，甘源先生及其一致行動人士持有合共 2,105,411,560 股股份，佔公司已發行股本約 72.18%。

關於金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）

金衛醫療（www.goldenmeditech.com）為中國領先的綜合醫療事業集團，為推動行業發展的先行者。在過去幾年中，憑藉積極創新、進取的精神以及把握醫療市場先機的能力，金衛醫療在醫療設備和醫療服務領域內的醫院管理業務均取得領導性地位。金衛醫療將繼續實踐其使命，通過有機增長和戰略擴張保持其中國領先醫療集團之地位。