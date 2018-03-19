執掌央行近16年 人民幣先生正式退休 他有哪些豐功偉業

交棒給易綱後，現任中國央行行長周小川將正式退休，這位被市場封為「改革者」「人民幣先生」的行長，執掌央行近 16 年，期間改革 4 大國有銀行、推動匯改、推動人民幣國際化、人民幣納入 SDR… 成就讓世界刮目相看。

〈史上任期最長的央行行長〉

《中國基金報》報導，周小川生於 1948 年 1 月 29 日，其父周建南，江蘇宜興人，曾任一機部副部長兼對外經濟聯絡總局副總局長，1960 年代初，曾組織領導編制機械工業科技發展規劃，為國民經濟「調整、鞏固、充實、提高」作出了貢獻。

其出生之年，也正是中國人民銀行成立之年，1948 年年末，在合併華北銀行、北海銀行、西北農民銀行的基礎上，中國人民銀行在河北省石家莊市成立。

2002 年至今，15 年多的任期讓周小川成為史上任期最長的央行行長。15 年間，經濟「轉軌」過程中，單一的貨幣政策工具，行政化的銀行體制，缺乏彈性的利率、匯率均無法滿足市場化需要，亦難以實現資源有效配置。周小川任務艱巨。

但 15 年過去，在他任職期間被市場號稱為「技術派官員」「改革者 」「人民幣先生」，留下了市場化的利率體系、國際化的人民幣、豐富的貨幣政策工具箱，獲得國際財經界的諸多讚譽。

2016 年媒體評價周小川「帶領著中國央行趟過靜謐湖泊、衝過激流險灘，把通膨保持在較低水準，將增長維持在合理區間，同時努力抵禦著隨時可能威脅世界第二大經濟體的各類風險。」

〈神來之筆，國有銀行改革操刀人〉

周小川上任伊始，4 大國有銀行背負巨額不良資產，技術上資不抵債，截至 2002 年底，4 家國有銀行不良率按四級分類為 21.4%，按五級分類達 25% 左右；而資本金總額 7494 億元 (人民幣，下同)，平均資本充足率僅 4.27%。

1998 年，4 大國有銀行剛接受了首輪 2700 億元注資，且在周小川的率先推動下，4 大 AMC 相繼成立，剝離了 1.4 兆不良資產。

再次注資，錢從何來？彼時周小川將銀行注資與持續增加的外匯儲備相結合，創造性地提出了外匯注資。2004 年 1 月，國務院決定選擇中行和建行進行股份制改造試點，動用 450 億美元外匯儲備等為其補充資本金。被央行系統官員評價為「神來之筆」。

經此一役，中國銀行業脫胎換骨，一系列改革後，目前 4 大行均已躋身全球系統重要性銀行。

在周小川推動金融改革開放的貢獻中，最值得稱道的是他對於人民幣國際化戰略的推動，周小川因此被譽為「人民幣先生」，境外媒體直指，周小川「未來會因推動人民幣成為全球貨幣而被載入史冊」。

這場改革大幕開啟於 2005 年的匯改。人民銀行宣佈從 2005 年 7 月 21 日起，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。這意味著人民幣開始對美元脫鉤，爭取貨幣政策的獨立性。

不過過程較為波折，2008 年下半年以後的大約兩年時間內，受次貸危機造成的外部衝擊影響，人民幣匯率重新盯住美元；2015 年「8·11 匯改」後，人民幣匯率出現貶值，同時疊加中國 A 股出現大幅調整後的「餘震期」，全球市場經歷了一場「恐慌性拋售」。

2016 年 2 月，中國央行官網發表了周小川的媒體採訪全文，他表示人民幣不存在持續貶值基礎，不會讓投機力量主導市場情緒，中國的外匯儲備基本面沒有問題，穩定了全球投資者的信心。

彭博給予周小川很高的讚譽，稱讚他有勇氣來推行這個改革。

2016 年 10 月 1 日，人民幣正式加入 SDR，權重 10.92%，排名第 3，僅次於美元 (41.73%) 和歐元 (30.93%)，標誌著人民幣為國際市場所認可，成為國際儲備貨幣和交易貨幣。

原 IMF 副總裁朱民表示，人民幣納 SDR 表明人民幣得到了整個國際的認可，意味著中國真正融入全球金融體系。

據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 統計，2016 年 12 月，人民幣成為全球第 6 大支付貨幣，市場佔有率為 1.68%。據不完全統計，截至 2016 年末，共有 60 多個國家和地區將人民幣納入外匯儲備。

同時，人民幣資本項目可兌換不斷推進，目前，人民幣在 7 大類共 40 項資本專案交易中，已實現可兌換、基本可兌換、部分可兌換的專案共計 37 項，占全部交易專案的 92.5%。

〈藝術家周小川〉

在央行任期內叱吒風雲的周小川，還是一位真正的的藝術家，1998 年 11 月，新世界出版社出版《音樂劇之旅》，第一作者就是周小川。

他還是運動愛好者，尤其熱愛羽毛球，經常參加央行內部的羽毛球隊。去年 10 月，IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 還在華盛頓開會時送了一套羽毛球拍給小川。

在國際舞台上，周小川也因經濟領域之外的興趣特長和強大的人格魅力征服了國際同行。熱愛體育和音樂的周小川顛覆了外界對於中國官員的刻板印象。

周小川任職央行 15 年大事紀

2002 年 12 月底，正式出任中國央行行長。

2003 年，開始啟動中國大型商業銀行股份制改革，至 2010 年，4 大國有商業銀行均順利完成上市，躋身世界前 10 大銀行之列。

2005 年 7 月 21 日，正式啟動人民幣匯率形成機制改革，啟動以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。

2008 年 7 月，國務院批准人民銀行根據人民幣國際化的進程發展人民幣離岸市場，成為人民幣國際化的新引擎。

2009 年 7 月，中國跨境貿易人民幣結算試點正式啟動，並於 2010 年、2011 年先後兩次擴大試點範圍直至全國。

2010 年 6 月，人民幣匯改再度啟動。

2013 年 6 月，中國金融市場經歷了一場流動性的「錢荒」洗禮，央行成功處理了這一流動性緊張局面。央行實施調控，維持銀行體系流動性的穩定和適度，引導貨幣信貸及社會融資規模平穩增長。

2014 年開始，人民幣全球清算網路頻頻佈局。

2015 年，3 大政策性銀行接棒改革。

2015 年 3 月 31 日，《存款保險條例》公佈，自 2015 年 5 月 1 日起正式施行。中國存款保險制度正式開啟。

2015 年 8 月，「新匯改」進一步完善中間價報價機制，為人民幣能夠成為國際儲備貨幣鋪平道路。

2016 年 10 月 1 日，人民幣正式加入國際貨幣基金組織特別提款權 (SDR) 貨幣籃子，人民幣成為繼美元、歐元、英鎊和日元之後，加入 SDR 貨幣籃子的第 5 種貨幣。