劍麟獲利3年低點 配息卻創6年新高 股價收復百元關卡

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 公布去年稅後純益 5.5 億元，年減約 20%，終結連 2 年獲利成長態勢，每股純益 (EPS) 7.26 元創 3 年來低點，不過，由於董事會通過擬配發每股現金股利 5.24 元，反而創 6 年來新高，配息率逾 70%，激勵股價不跌反升並收復百元大關，今 (19) 日盤中漲逾 2.5%，最高來到 101.5 元，現金殖利率約 5%。

劍麟說明，去年受到新台幣匯率升值、展家事業部營運趨緩影響年營收衰退近 3%，加上認列未分配盈餘 0.48 億元等不利因素影響，使去年獲利衰退，不過，公司財務體質健全且資本公積充沛，因此董事會決議仍配發高現金股利。

就營運面來看，劍麟指出去年汽車事業部仍維持成長不變，營收占比自前一年度的 73% 持續提升到 75%，使毛利率和營業利益率維持在 29%、15% 的水準。

由於汽車安全零組件客戶對供應商在量產技術上的高穩定度和良率等品質要求極高，且隨著全球平均每車安全配件滲透率提升趨勢，劍麟預期今年整體被動式安全零組件產品銷售，仍可望維持成長動能不變。

劍麟強調，汽車事業部在跨入主動式安全零組件產品後，將創造更佳的成長表現，有助於緩和展家事業對於整體營運成長的影響。