易綱的貨幣政策 鬆緊看信貸支援和對創新領域力度

一如預期，易綱順利當選接掌中國央行行長，他是央行系統內的第一位海歸行長，他的貨幣政策將成為市場關注的焦點。

《中國基金報》報導，易網在 13 屆全國人大 1 次議記者會上表示，隨著市場深化發展和金融創新，使得 M2 指標和經濟走勢相關變得模糊，預測性變得不確定。

他指出，近幾年商業銀行貸款以外的科目對 M2 影響較大，國際上各國都淡化了以 M2 作為指標的做法，兩者之間相關性下降是一個規律。針對新時代經濟高品質發展的要求，應更注意盤活存量，優化信貸存量結構，這樣從更廣泛的角度來看 M2 合理增長和貨幣政策鬆緊適度。

易綱表示，貨幣政策鬆緊主要看幾個方面：一是看信貸支援實體經濟、小微企業、三農等薄弱環節的力度。二是看對創新領域的支援力度，看中國經濟很多創新亮點能不能及時得到貨幣信貸等各種融資方式支援。

同時要注意防範風險，所以鬆緊適度主要是對實體經濟而言，實體經濟能不能得到各方面有效支持，能不能創造一個防風險、平穩推進金融改革的穩定環境，提供一個中性適度的環境。

從流動性角度來看，也是鬆緊適度、基本穩定。易綱指出，主要看市場利率是否平穩，超額準備金水準是否合適，各方面指標是否在合理範圍內。

易綱不僅對金融領域非常了解，對中國經濟發展模式也非常關注，早在 1998 年，他在《中國的經濟增長：速度、效率和可持續性》一文中就詳細解釋了經濟發展的模式選擇。他提出經濟結構的調整比速度更為重要。