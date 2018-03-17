貿易戰疑慮、白宮人事震盪 分析師：美元恐走貶

聯準會 (Fed) 下週將舉行利率決策會議，可望實施 2018 年首次升息，美元因此獲得支撐；不過，分析師示警，貿易戰疑慮升溫、白宮人事震盪，都可能使美元走貶。

美國總統川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，估計多達上百項；之後川普又進一步對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

市場憂心，上述情形，將引發貿易戰。

白宮首席經濟顧問科恩請辭後，其遺缺由保守派經濟分析師柯德洛 (Larry Kudlow) 接任，他認同川普課徵「鋼鋁重稅」、對中國採取強硬態度等作法，也支持強勢美元。

近期除科恩辭職外，川普也宣布開除國務卿提勒森，其遺缺由中央情報局局長龐培歐接任。

根據 CNBC 報導，週五，美元兌歐元走高，兌日圓走貶。Exante Data 執行長 Jens Nordvig 表示，川普開除一堆人，對市場毫無助益；下週 Fed 將舉行會議，美元可望獲得支撐，但對貿易戰的擔憂，恐使美元走貶。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 策略師 Ben Randol 認為，若美國在貿易上，遭到他國反制，美元的走勢，會變得更複雜，反應難料。

美銀美林對 66 名基金經理人的調查顯示，貿易戰的緊張情勢，將使美股、美元走跌。

BK 資產管理公司外匯策略主管 Boris Schlossberg 說，面對美國施壓，「中國會如何反應？這是個未知數。」

美國的貿易保護主義，恐使美元失去地位，相較之下，日圓、歐元，將更具吸引力。

Schlossberg 擔心，美中貿易戰將對美元造成負面影響，投資人會轉而選擇日圓等較安全的貨幣。