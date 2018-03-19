〈金管會立院備詢〉FII火速登陸 顧立雄：只有鴻海玩得起 不至於有磁吸效應

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸 A 股上市，從申請到通過只有短短 36 天，創有史以來最快紀錄，金管會主委顧立雄今 (19) 日表示，大家都擔心這個問題，但只有鴻海才玩得起這樣的遊戲，短短 2、3 年間透過併購和股權交換，讓 FII 市值達到外界預估的新台幣 3 兆元，FII 掛牌是鴻海全球布局一部分，不認為單一事件就會產生磁吸效應。

顧立雄今天赴財委會針對就「如何防止中國大陸股市磁吸效應」進行專題報告並備質詢，針對大陸磁吸效應，顧立雄指出，在全球化的年代，不是只有中國的資金在磁吸，全世界大家都一樣在磁吸，台灣是一個小型開放經濟體，每天面臨全球資金移動、匯率和利率的風險。

顧立雄說，鴻海 FII 視個案，其全球布局情況，其他公司不一定仿習得來，對於其效應值得我們關注，但對中國最近相關推出的措施，當然要加強關注，但整體來看，不至於對台股造成所謂的磁吸效應。

針對顧立雄對於中國股市磁吸效應的態度，立委曾銘宗質詢時轟顧立雄，「看不出磁吸效應是專業問題、鴕鳥心態」，曾銘宗認為，鴻海 FII 大陸掛牌，對台灣資本市場來說是重大的分水嶺，若大陸不斷鼓勵台灣已在大陸投資的 1178 家上市櫃公司的子公司，都在大陸掛牌，未來大陸子公司市值將大於台灣母公司時，會要求母公司下市。

曾銘宗表示，金管會目前提出的因應措施都是「小對策」，他質疑，小對策要如何因應中國大陸的大策略，建議顧立雄心態要先調整、要嚴肅應對，若慢慢地觀察大陸後續開放情況，台股恐怕只會慢慢被邊緣化。