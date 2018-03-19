川普在推特暴走 但股票期貨市場漠不關心

川普在周末在推特一連串發文，砲火猛烈攻擊「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）和其調查小組，可能導致本週白宮有更多的動盪，但美國股市指數期貨不受影響，周日晚間幾乎沒有變化。

截至美東時間晚間 7 點 33 分，道瓊工業平均指數期貨僅下跌 18 點，而 S&P 500 指數期貨和納斯達克 100 期貨指數均下跌 0.1％，預計兩者在今晚開盤時，可能會有些微下跌，但由於交易量不大，目前很難預測。

美國時間周日早上，川普指責特別檢察官穆勒，在調查 2016 年通俄門事件時，在調查小組安排 13 個硬派民主黨，還有些希拉蕊的狂熱支持者，但完全沒有共和黨成員，川普認為此舉非常不公平。

川普 18 日推文

而關於前聯邦調查局副局長 Andrew McCabe 擁有川普秘密文件的傳聞，川普則是否認這一點。川普表示，他跟 Andrew McCabe 相處的時間不多，跟他在一起時，他從沒看過 McCabe 紀錄甚麼，認為沒有備忘錄此說法。

川普 18 日推文

RBC Capital Markets 股票策略主管 Lori Calvasina 指出，川普最新一波的推文，可能不會影響股票指數期貨，但最近白宮的動盪，對美股稍有影響，讓美股「拐了一下」。

Calvasina 表示：「最近華盛頓已經變成了市場阻力而非助力」，不過，她補充說，儘管白宮一直不斷傳出消息，但主要的股票指數仍可能創出新高。

投資者最近正密切關注白宮的動向，川普近日決定實施鋼鋁關稅，引發國際間的反彈，而白宮首席經濟顧問 Gary Cohn，因不同意川普實施關稅的政策，決定辭去職務，另一方面，川普開除國務卿 Rex Tillerson，由中央情報局局長 Mike Pompeo。

聯準會預計將在周三進行升息，而新任聯準會主席鮑威爾將首次舉行新聞發布會。