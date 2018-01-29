傳川普一度欲解除穆勒職務 美國參議員籲應立法保護特別檢察官

彭博社報導，美國參議員 Lindsey Graham 表示，川普如果繼續想方設法要解除負責調查通俄門的特別檢察官穆勒之職務，他的總統任期也將隨之告終。日前《紐約時報》曾報導，川普在去年 6 月時曾下令解除穆勒職務，但在白宮律師威脅辭職以表達抗議後才放棄這項決定。共和黨籍的南卡羅萊納州參議員 Lindsey Graham 接受美國廣播中公司訪問時表示：「我相信會有針對川普是否曾試圖解雇穆勒的調查，雖然他並沒有確實開除穆勒，但如果他試圖這麼做，那他的總統任期也將宣告結束。」



Lindsey Graham 和另一位共和黨籍緬因州參議員 Susam Collins 更敦促，國會應該推動跨黨派立法，以阻止總統解除特別檢察官的職務。國防部前部長蓋茲也認同 Lindsey Graham 的立場；蓋茲在國家廣播公司的節目上說道，國會議員必須強調，若川普開除穆勒將付出嚴重的「政治代價」。



不過，關於一度想解除穆勒職務的報導，川普參加達沃斯論壇時反擊，稱這「又是一則《紐約時報》典型的假新聞」。川普甚至表示自己還是商人身分時，媒體界總是對他非常友善，但直到他成為了政治人物，卻發現新聞界極為卑鄙且惡毒。



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