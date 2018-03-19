[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 10208 0 2891 中信金 -9834 22602 2409 友達 4697 -22203 3231 緯創 -6430 6031 2890 永豐金 4373 23639 1504 東元 -4232 -7251 00677U 富邦VIX 4119 0 2344 華邦電 -4181 -16361 2303 聯電 4036 21570 3045 台灣大 -3515 -13324 2885 元大金 3458 -16261 2371 大同 -3125 -1330 2883 開發金 2971 -3213 2317 鴻海 -2863 -38408 2337 旺宏 2905 14282 2884 玉山金 -2827 -1966 2880 華南金 2636 3962 2002 中鋼 -2224 -24533 2888 新光金 2434 3848 2887 台新金 -2022 -10305 1402 遠東新 2432 8821 2330 台積電 -2020 2721 2353 宏碁 2303 6819 4938 和碩 -1906 -1452 2823 中壽 2243 2721 2834 臺企銀 -1453 -12449 00637L 元大滬深300正2 2095 0 2313 華通 -1261 -26240 2347 聯強 2022 3635 2311 日月光 -1251 2852 2408 南亞科 1969 -283 3481 群創 -1195 -55088 1326 台化 1809 -473 2356 英業達 -1194 -8572 1303 南亞 1793 623 2367 燿華 -1121 -4105 8112 至上 1684 4118 2354 鴻準 -1077 -4209 0050 元大台灣50 1620 -4173 2489 瑞軒 -1036 -1238 9904 寶成 1509 -3613 4904 遠傳 -1015 -3013 2886 兆豐金 1244 3423 2542 興富發 -930 -874 5871 中租-KY 1096 2814 1301 台塑 -928 -1515 00655L 國泰中國A50正2 1032 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -860 0 2412 中華電 1007 2471 1710 東聯 -830 731 1305 華夏 965 -3117 2882 國泰金 -811 -2860 0061 元大寶滬深 918 1358 006207 FH滬深 -787 0 2376 技嘉 889 -2970 2323 中環 -767 -4841 2801 彰銀 882 -281 6505 台塑化 -744 -201 2889 國票金 800 60 2520 冠德 -742 -762 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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