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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          10208         0    2891   中信金                 -9834     22602  
2409   友達                    4697    -22203    3231   緯創                   -6430      6031  
2890   永豐金                  4373     23639    1504   東元                   -4232     -7251  
00677U 富邦VIX                 4119         0    2344   華邦電                 -4181    -16361  
2303   聯電                    4036     21570    3045   台灣大                 -3515    -13324  
2885   元大金                  3458    -16261    2371   大同                   -3125     -1330  
2883   開發金                  2971     -3213    2317   鴻海                   -2863    -38408  
2337   旺宏                    2905     14282    2884   玉山金                 -2827     -1966  
2880   華南金                  2636      3962    2002   中鋼                   -2224    -24533  
2888   新光金                  2434      3848    2887   台新金                 -2022    -10305  
1402   遠東新                  2432      8821    2330   台積電                 -2020      2721  
2353   宏碁                    2303      6819    4938   和碩                   -1906     -1452  
2823   中壽                    2243      2721    2834   臺企銀                 -1453    -12449  
00637L 元大滬深300正2          2095         0    2313   華通                   -1261    -26240  
2347   聯強                    2022      3635    2311   日月光                 -1251      2852  
2408   南亞科                  1969      -283    3481   群創                   -1195    -55088  
1326   台化                    1809      -473    2356   英業達                 -1194     -8572  
1303   南亞                    1793       623    2367   燿華                   -1121     -4105  
8112   至上                    1684      4118    2354   鴻準                   -1077     -4209  
0050   元大台灣50              1620     -4173    2489   瑞軒                   -1036     -1238  
9904   寶成                    1509     -3613    4904   遠傳                   -1015     -3013  
2886   兆豐金                  1244      3423    2542   興富發                  -930      -874  
5871   中租-KY                 1096      2814    1301   台塑                    -928     -1515  
00655L 國泰中國A50正2          1032         0    00664R 國泰臺灣加權反1         -860         0  
2412   中華電                  1007      2471    1710   東聯                    -830       731  
1305   華夏                     965     -3117    2882   國泰金                  -811     -2860  
0061   元大寶滬深               918      1358    006207 FH滬深                  -787         0  
2376   技嘉                     889     -2970    2323   中環                    -767     -4841  
2801   彰銀                     882      -281    6505   台塑化                  -744      -201  
2889   國票金                   800        60    2520   冠德                    -742      -762  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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