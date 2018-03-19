【港股解碼】豪擲重金分紅，白雲山是賺錢了還是賺錢了？

你可能沒有聽說過廣州藥業，也有可能不太清楚白雲山醫藥集團具體是做什麼的，但一定喝過“王老吉”這款老字型大小明星涼茶，而這款吃火鍋必備飲品正是白雲山旗下的明星產品。近來白雲山(00874-HK)公佈2017年年報的同時更豪擲鉅資現金分紅，更言未來三年派息率不低於30%，這是賺錢了還是賺錢了？

豪擲6.19億元派息

白雲山醫藥集團是全國最大的制藥企業集團之一，集團目前基本實現了生物醫藥健康產業的全產業鏈佈局，形成了大南藥、大健康、大商業、大醫療四大業務板塊，以及電子商務、資本財務、醫療器械三大新業態。先來看看白雲山近年來發展，可以說是收入純利按年遞增非常穩健。

上周四(15日)晚間白雲山公佈，2017年度該公司營業收入209.54億元，同比增長4.58%；歸屬於該公司股東的淨利潤20.62億元，同比增長36.71%。好事情自然要大家一起分享，白雲山更在年報中提及，將以每10股派發現金紅利3.81元。派發6.19億元現金紅利，確實非常豪氣，但歸根結底，白雲山到底該不該買？值不值得買呢？

雖然2017年年報中，營收僅較上年同期增長4.58%，但細細看來還是有不少亮點。大南藥、大健康兩個占公司主營收入最多的板塊都擁有雙位數的增長，毛利率亦有不同程度上的提升。不過，大商業板塊的收入所倒退。

首先是大南藥板塊中，枸櫞酸西地那非（金戈）、頭孢克圬系列、光華藥業的小柴胡顆粒、中一藥業的滋腎育胎丸與奇星藥業的華佗再造丸等品種的銷售收入實現較快速的增長，其中金戈的銷售收入同比增長超 40%。此外，中一藥業的滋腎育胎丸和陳李濟藥廠的舒筋健腰丸的銷售收入同比增長約 50%。

而大健康板塊的核心王老吉藥業，表現也十分不錯。儘管王老吉和加多寶的品牌之爭已是人盡皆知，但並未影響這款涼茶飲料在中國人心中的熱度。據中國品牌研究院統計在2017年中發佈的涼茶數據，在罐裝涼茶領域，王老吉的市場份額已接近70%。王老吉此番亦在2017年度向白雲山貢獻85.74億元營收，毛利率亦上升4.47個百分點。想要持續增長，便要推陳出新，這不，在第48屆世界經濟論壇年會在瑞士達沃斯上，廣藥集團發佈了新出的可樂型涼茶飲料，名字就叫“王老吉可樂”。且不說這款涼茶可樂是否賣不賣得動，目前王老吉在品牌媒體投入、爭搶銷售管道、促銷力度提高、壓縮利潤空間等等方面，面臨的盈利壓力依然存在。

年報顯示，公司向研發方向的投入亦是年漸增長，2017年研發支出達到約3.73億元，占營業收入的1.78%。去年公司將建設大品牌、培育大品種擺在戰略發展突出位置，加強對大品種的管道建設和品牌推廣力度，提升了重點產品的增長。

擁抱資本和互聯網

言畢南藥和王老吉，白雲山在資本市場上的發力亦是不可小覷。2017年內，白雲山可是幹了兩件漂亮的大事。其一便是將王老吉的股權從同興藥業全部收回，將王老吉這一品牌變成了白雲山全資附屬。這毫無疑問為旗下老字型大小王老吉的靈活轉型打下了基礎。除了涼茶以外，王老吉的實體店還售賣桃膠銀耳羹等適宜女性養生的其他產品，又借機推出王老吉可樂和“黑涼茶”，發展戰略似乎以更加細分產品分類而謀奪更多市場。

此外，白雲山在2017年年末擬通過現金方式向聯合美華購買廣州醫藥有限公司30%的股權，交易價格約人民幣10.94億元，以美元支付。同時，公司向聯合美華授出一項售股權，聯合美華可選擇在行權期內向公司出售其所持有的廣州醫藥剩餘20%股權。不過，此次交易完成後，無論交易對方（即聯合美華）是否行使該項售股權，均不影響公司取得廣州醫藥的控股權。

廣州醫藥的業務領域主要包括醫院純銷、商業分銷和零售連鎖三類，銷售主要品種為中、西藥品，其中西藥占比較大，是華南地區醫藥流通龍頭企業，具有較好的商業信譽，擁有完善的銷售網絡、廣泛的銷售管道與較強的醫藥配送能力。該項交易補充了白雲山銷售管道，也更有利於整合資產資源，減少關聯交易成本。

白雲山亦與時俱進，母企廣藥集團與京東簽定戰略合作協議，也與微醫達成戰略合作，立足於粵港澳大灣區，以互聯網+醫藥形式在多個領域展開合作。電商分銷+零售的新模式是否會給白雲山打開一個全新的市場呢？

回歸到年報，白雲山此番賬上持有約114.96億的現金，更公佈未來股東回報規劃，想必亦是對未來發展充滿信心。在業績公佈翌日（16日），白雲山H股報收24港元，全天漲幅1.91%。

作者：朱亦丹

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