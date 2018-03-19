分析員﹕港股可高開 上望31800點

美國三大指數於上周五一同高收，帶動港股在美預託證券(ADR)造好，證券業人士指出，大市今日可以高開，料後市將於31200至31800點之間上落。

道瓊斯指數收市報24946點，升72點或0.3%，標準普爾指數收市報2752點，升4點或0.2%，納斯達克指數收市報7481點，升0.2點。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7164點，升24點或0.3%，德國DAX指數收市報12389點，升44點或0.4%，法國CAC指數收市報5282點，升15點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.79元，較本港收市價高1.1%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.32元，較本港收市價高0.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.49元，較本港收市價高0.5%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.37元，較本港收市價高0.9%。

上周五長和系主席李嘉誠宣布，在今年5月股東會後便會退任集團主席一職，轉任資深顧問，由於市場人士早已有心理準備，所以消息不會對長和系股市產生太大影響。加上長和(00001-HK)及長實集團(01113-HK)均宣布增加派息，相信為股價進一步帶來承接能力。另一方面本周四凌晨聯儲局將會公布議息會議結果，市場人士已預期當局會在是次議息會議後宣布加息，因此在短期內對息口敏感股有一定影響。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，將於31200至31800點之間上落。對於有個別上市公司出現人事變動，或宣布派發特別息，他指出前者對股價影響有限，派特別息因素亦會在股價進行除淨時扣除，認為對宣布派發特別息的上市，投資者可以待股價回落時才考慮。

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