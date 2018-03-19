〈港股盤前〉聚焦等待Fed升息 短線維持上落格局

1、港股上日市況總結：中美貿易戰陰霾未解，加上「通俄門」調查逼近，美股週四表現反覆，拖累港股週五再度低開近 180 點，及後資金逐步吸納，午後一度倒升，最終跌 39 點收場。成交按日大升約 3 成至 1437 億，成交大升應與富時指數重整有關。藍籌股 20 升 29 跌 1 持平。內房繼續表現較出色，而內銀則連續三天走弱。一些績優股如聯通（762）、太古（19）和中午宣布派發特別股息的電能（6）也有追捧。滬深港通總成交持平在 123 億，約佔大市成交約 8.6%，屬頗低水平。當中，滬港通錄得淨流出約二千萬，而深港通則錄得淨流入約 10 億。滬港通淨流入較多的是平保（2318）和財險（2328）而淨流出則以內銀為主。。深港通淨流入則主要在太保（2601）、中駿置業（1966）和中興（763）。另外，做空佔大市成交微升至約 11.4%。

2、美股上日市況總結：儘管貿易戰、通俄門和不停的白宮官員撤換仍然困擾市場，但美股三大指數週五仍能小幅上揚。道指曾升至 25000 點以上，但再一次未能站穩，收盤只報升 73 點。標指結束四連跌，反彈 0.2%，而納指則上升不足 1 點。十年期債息上升至 2.844%。VIX 指數則下跌約 5% 至 15.8 水平。港股 ADR 上升約 80 點，相當於恆指 31582 點水平。滙豐（5）ADR 表現連續兩天較特出，上升超過 1%。

3、新股消息：媒體報導，正在招股的毛記葵涌（1716）反應熱爆。綜合券商統計，暫已錄得至少 1,246 倍超購，分析指，由於毛記認購反應熱烈，每人或需認購最少過百手，才有望穩中一手。另外，新華教育（2779）昨日融資截止，5 間券商合共為其借出 9.4 億元融資額，相當於公開發售集資超購逾 5.3 倍。另今天有兩隻新股開始招股，包括泓盈控股（1735）和江蘇創新環保新材料（2116）。

4、港股今天 / 短期市況分析：週末關於貿易戰的新聞，包括德國總理梅克爾和中國習主席同意在 G20 峰會上，對鋼鐵產能過剩問題提出解決方案；另德國經濟部長也會赴美與美國官員對話，因為德國不希望貿易戰發生。此外，暫時也聽不到美國的貿易盟友響應新任首席經濟顧問的呼籲。整體來説，貿易戰這方面情況是到執筆時也沒有惡化。川普在週末也只是忙於發文炮轟通俄門的調查，市場的短期焦點相信會轉移到週二、三的聯準會議息。碰巧平保會在週二，而股王騰訊會在週三公佈 2017 年業績，相信在此之前港股仍會維持上落格局。筆者依舊看好後市，並相信騰訊和內銀的業績會是港股的催化劑。說到李嘉誠先生的退休，筆者覺得對集團內股票應影響不大，也不排除李先生會增持以作對兒子接任的支持。