fb 5000萬用戶被挪去幫川普助選 參議員要佐克柏說清楚

競選數據分析公司「劍橋分析」在未獲許可下，自 2014 年起收集了 5000 萬名 facebook(FB-US) 用戶的個人資料，利用這些資料研發軟件程式，然後在 2016 年美國大選期間，協助當時的共和黨候選人川普拉票。這是 facebook 創辦以來，最大規模的用戶私人資料外洩事件。麻省檢察部門表示，已對事件展開調查。

綜合香港文匯報、星島日報報導，「劍橋分析」(Cambridge Analytica) 的數據分析公司，早於 2013 年底，已獲得川普支持者、保守派金主默瑟投資，並獲得後來成為白宮首席策略師的班農支持，嘗試透過收集大數據及心理分析，操控美國選舉結果。2014 年美國中期選舉前，公司開始與劍橋大學美籍俄裔心理學家科甘合作，透過後者設計的心理測驗 fb 應用程式，在 fb 上收集用戶數據。

劍橋學生報《Varsity》報導，科甘生於前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦，後來移居美國，曾在香港大學攻讀心理學博士，之後獲聘為劍橋大學心理學講師。科甘的程式名為「thisisyourdigitallife」，在 fb 上宣稱是「心理學家使用的研究用 App」，以薄酬誘使用戶進行性格及心理測驗。

最終共有 27 萬用戶下載並使用此 App，科甘藉此取得他們的住所及「按讚」內容等，同時利用 fb 系統漏洞，在接受測試者不知情下，取得他們朋友的資訊，5000 萬名 fb 用戶的資料因此進入科甘和「劍橋分析」的資料庫。

「劍橋分析」(Cambridge Analytica) 創辦人之一的懷利 (Christopher Wylie) 向傳媒揭發事件，表示該公司是文化戰爭的「武器庫」。他們利用 facebook 擷取數百萬人的個人資料，並建立模型來探索他們的事，鎖定他們內心深處的惡魔。他表示只要掌握用戶的私人資料，便可以針對性地向他們發放政治宣傳廣告，從而左右他們的投票取向。

根據聯邦選舉委員會的記錄，川普競選陣營於 2016 年 6 月僱用「劍橋分析」，支付超過 620 萬美元。但一位川普競選陣營人員表示，他們於 2016 年使用來自共和黨全國委員會的選民資料，並非來自「劍橋分析」。

傳媒上周六披露此消息後，麻省女檢察長希利在 Twitter 發文說：「facebook 和劍橋分析應該馬上給麻省居民一個交代。」英國政府旗下的資訊委員會上周六也宣布展開調查。「劍橋分析」公司在英國也有客戶。資訊專員登納姆稱：「當調查有結果後，我們會積極研究是否採取刑事或民事行動。」

此外，媒體報導「劍橋分析」自 2014 年開始不當擷取 5000 萬 facebook 用戶的個資後，facebook 再次面臨美國國會要求對這個平台進行監管的聲浪，facebook 對保護用戶個人資料的方式也引人質疑。民主黨參議員克羅布查推文要求 facebook 行政總裁佐克伯前往參議院司法委員會作證。

facebook 上周六表示已暫時關閉「劍橋分析」的帳號，還暫時關閉其母公司「戰略溝通實驗室」(SCL) 以及劍橋大學心理學家科甘和與科甘共事的加拿大資料分析家懷利的帳號。不過揭發事件的《紐約時報》及《觀察家報》指出，「劍橋分析」還未刪除這些資料。

facebook 副總裁兼副法律總顧問格雷瓦爾上周五 (16 日) 晚上載聲明表示：「我們於 2015 年獲悉科根向我們撒謊，違反我們的平台政策，藉由使用 facebook Login 的一個 app，把資料傳送給 SCL/Cambridge Analytica，那是在全球各地從事政治、政府和軍事工作的業者。」

根據 facebook 的說法，科根正當取得那些資訊，但轉交給 SCL/Cambridge Analytica 和懷利，則「違反平台政策」。「劍橋分析」則表示正與 facebook 聯繫，以盡快解決此事。