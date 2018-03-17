美國鋼鋁關稅豁免難度高 醞釀對中國的新一輪「貿易戰」

摘要：美國商務部稱，當某商品在美國沒有以足夠及合理的數量、無法以令人滿意的質量生產時才會被豁免。分析指，很少有企業能被豁免，未來鋼鐵成本或大幅上升。此外，美國正醞釀對中國的新一輪貿易戰。

自 3 月 23 日美國東部時間 12:01（北京時間 3 月 24 日 00:01）起，美國海關和邊防部隊將開始徵收鋼鐵和鋁關稅。此時，美國生產商也開始關注是否有企業可以豁免高額關稅，以及如何豁免。

可以豁免，但並不容易

據路透社最新資訊，美國商務部一份文件稱，只有當某商品在美國沒有以足夠及合理的數量、無法以令人滿意的質量生產時，或有特定的國家安全考慮來生產時，才會被豁免。而依賴進口的鋼鋁商品，在等待至多 90 天之後，可以被豁免。

商務部的公告稱，預計將有大約 4500 個鋼鋁關稅豁免請求被提交，其中約 1500 個將招致利益相關方的反對。

華爾街見聞曾提及，受到影響的美國企業紛紛申請豁免，但目前消息來看，能夠成功豁免的機會不大。美國國內的業者也對金屬關稅實施即將帶來的影響表示擔憂。

美國能源貿易協會稱，美國的金屬製造商「要麼沒有關鍵型號的金屬，要麼生產時間太久」，都會影響到頁岩油和天然氣管道的開發。2017 年的數據顯示，美國的管道鋼材有 77% 來自於進口。

美國國內的金屬產量不足以支撐需求，特定品質的原材料也離不開進口，能源運輸企業，汽車乃至啤酒生產商，在鋼鋁關稅施行後均損失慘重。運輸管道，汽車零部件，或是易拉罐，都離不開鋼鋁。部分等待修建的運輸管道生產線，面臨着鋼鐵成本大幅上升的風險。

美國的啤酒行業曾警告稱，對鋁徵收關稅將使啤酒和飲料生產商損失 2.563 億美元，但最終會將此成本轉嫁給消費者，導致罐裝飲料的價格上漲。

除了上游廠商之外，下游的勞動力市場也可能受波及。據估計，小布什時代徵收鋼鐵關稅期間，使用鋼鐵作為原料產品的行業中，失業人數從 2.6 萬增加到 20 萬。

美國盟國想豁免？有條件！

關於被豁免的國家和美國盟友方面，美國貿易代表辦公室發言人拒絕提供任何有關美國盟友要求國家豁免關稅的細節。

英國貿易部長 Liam Fox 表示，他對關稅豁免的積極決議持樂觀態度，儘管美國盟友對這一關稅計劃表示不滿。日本外務大臣河野太郎在本周的會議上，也要求美國貿易代表辦公室官員對日本豁免。

早前，歐盟就希望從美國獲得金屬關稅豁免，不過商人出身的川普對歐洲關稅豁免開出了許多附加條件。

華爾街見聞提到，美國對豁免歐盟鋼鋁關稅開出的條件，包括將歐盟對美出口鋼鐵維持在 2017 年水平、歐盟承諾對中國「鋼鐵傾銷」採取措施、承諾同美國在更多貿易議題上進行合作，以及歐盟在防務政策上做出保證，提供能夠證明歐盟願意升級武器裝備的材料。

醞釀對中國的新一輪「貿易戰」

此次美國鋼鋁關稅計劃，引起了全球多個國家的反對，川普當局似乎並不滿意其對中國實施貿易「制裁」的效果，開始醞釀針對中國的新貿易措施。

據路透社，美國貿易代表 Robert Lighthizer 正在醞釀另一項調查，針對中國的知識產權保護行為進行一攬子貿易制裁。川普正在考慮對中國資訊技術、電信和消費產品的進口徵收高達 600 億美元的關稅。美國商界表示，此舉可能會導致與北京的破壞性貿易戰。

Lighthizer 將於下周三和周四在國會的貿易委員會作證，解釋川普政府的貿易議程。

『新聞來源／華爾街見聞』