百度第四季營收優於預期 旗下愛奇藝將啟動IPO

百度公司公佈的第四季度營收高於分析師預期，因其新聞聚合服務及傳統網絡搜索業務日益受到歡迎。

這家總部位於北京的公司在一份聲明中表示，第四季度營收 236 億元人民幣 (約合 36.2 億美元)，優於分析師預估的平均值 231 億元。百度股價盤後上漲超過 4%。

此次營收超越預期，對百度而言是一個重要的裡程碑，因該公司正需要股東支持，以便投資包括無人駕駛汽車和人工智能在內諸多項目。這些項目距離創造大量收入還很遙遠，公司目前不得不依靠其新聞傳送和網際網路搜索廣告業務。

百度新聞與市場領導者今日頭條展開競爭。公司使用人工智能技術來決定用戶想要閱讀的內容，該項業務迅速成為廣告收入的主要來源。

「我們預計百度將與今日頭條和騰訊新聞一起成為移動新聞廣告市場的前三名，」傑富瑞股票分析師 Karen Chan 在財報發布前的一份報告中表示。該行預計這項業務將為 2018 年貢獻 100 億元人民幣的收入。

歸屬於百度的淨利潤為 42 億元人民幣，分析師預測為 39.7 億元。調整後每股純益為 15 元人民幣，分析師預測為 13 元。

該公司預計第一季度營收 199-210 億元人民幣，分析師預估為 212 億元。

百度表示，計畫將旗下的視頻流媒體服務商愛奇藝上市，籌集現金用來購買和制作內容，以便與騰訊和阿里巴巴等對手競爭。此次 IPO 的規模尚未確定。百度計畫在首次公開發行完成後繼續成為愛奇藝的控股股東。

執行長李彥宏 2016 年試圖以 28 億美元的價格收購愛奇​​藝。但這個計畫未能獲得董事會批准，因一些股東抗議收購的價格。自此以後，流媒體視頻公司的估值直線上升。傑富瑞和中金公司估計該業務估值約為 150 億美元。