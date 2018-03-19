新聞

[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名                目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
日成-KY  董事       中華開發創業投資   2,160,000   600,000 一般交易
光鋐     董事       可成科技           7,347,144 7,347,144 鉅額逐筆交易
華冠通訊 董事       華宇光能         150,476,006 3,000,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名                   目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
馬光-KY  大股東     JUI WEI INVESTMENTS   6,583,596  270,000 一般交易
環宇-KY  董事       安寶信                  424,007   45,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     Raggio,Mark Lewis       364,876   15,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     丘傳榮Wing Yau          288,606   15,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     余有崇                  174,262   15,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     王志鴻                   34,898   15,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     陳昌隆                   65,536   15,000 信託     中信銀受託信託專戶
環宇-KY  經理人     Wang，Shing-Kuo王興國    30,209   15,000 信託     中信銀受託信託專戶

3.興櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名               目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
國鼎生技 經理人     陳志源            1,290,749   530,000 一般交易
益得     董事       健喬信元醫藥生技 34,448,920 1,000,000 辦理過額配售
綠電再生 董事       台灣三洋電機      2,912,910    20,000 辦理過額配售
綠電再生 監察人     台灣日立江森自控  1,456,455    10,000 辦理過額配售
綠電再生 董事       普騰電子工業      3,266,340   170,000 辦理過額配售

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名   受讓人               目前持股  轉讓持股
傑生     董事       莊耀銘 富邦銀受託信託專戶 14,385,719 1,500,000
南山人壽 特定人     陳昱靜 范嘉麟                100,000   100,000
南山人壽 經理人     陳嘉華 陳昱靜                281,781   100,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數   持有股數  申報股數
和益化工 董事       王家品  1,000,000 12,880,366 1,300,000
未轉讓理由：股價不理想
留言載入中...

相關新聞