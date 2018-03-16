谷歌風投首投AI硬件初創公司:"現在正是恰當的時機"

谷歌風投(GV，原Google Ventures)首次投資了一家人工智能(AI)硬件創業公司。

這家初創公司名叫SambaNova Systems，為人工智能和數據分析打造計算機處理器和相關軟件。此次首輪投資由谷歌風投出資5600萬美元領投。

谷歌風投為谷歌母公司Alphabet旗下專注于風險投資業務的子公司。3月15日CNBC的報道中稱，這也是谷歌風投第一次投資人工智能硬件相關的初創公司。

SambaNova公司于2017年11月創立，首席執行官Rodrigo Liang曾經在甲骨文帶領過近1000人的芯片設計師團隊。據Liang介紹，公司目前的首代芯片尚未面世，但已經在與潛在客戶和公有雲服務商商談。

谷歌風投的普通合夥人(general partner，GP)Dave Munichiello接受CNBC采訪時稱，谷歌風投過去幾年一直沒有投資過為AI打造硬件的初創公司。

Munichiello表示，以前谷歌風投考察過不少類似領域的初創公司，但那些公司成型的産品最終被證明時機不合适。Munichiello對CNBC說：“我認為這和我們的标準有關。我們以前看的一系列其他公司時機都太早，而現在正是恰當的時機。”

Munichiello還提到，谷歌風投在AI領域有獨特的見解，有的大公司現在推出的産品對未來的AI并不适合。

Alphabet旗下目前已知擁有三家投資公司，包括谷歌風投、谷歌資本(Capital G，原Google Capital)和專門進行AI領域投資的Gradient Ventures。除投資公司的投資行為之外，Alphabet的子公司、公司個别業務部門等，也會進行各自的戰略性投資。

對初創公司十分活躍的投資行為，也令Alphabet在創業氛圍濃厚的矽谷中獲得了更大的影響力。

據CNBC 2017年8月的報道介紹，谷歌風投創立于2009年，是為Alphabet管理資金的獨立基金公司。值得注意的是，傳統的投資公司一般為多位有限合夥人管理資産，而谷歌風投隻為Alphabet一家有限合夥人管理資産。

據谷歌風投官網介紹，谷歌風投目前管理價值30億美元的資産，投資領域涵蓋生命科學、醫藥健康、人工智能、機器人、交通、網絡安全和農業。已投資公司超過300家，包括網約車平台Uber、智能家居公司Nest、企業協作工具Slack等。

官網還稱，谷歌風投會幫助創業公司與谷歌互動，為創業公司獲得世界上最好的技術和人才提供獨特通道。

來源：澎湃新聞

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