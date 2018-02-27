益張加速產能智慧化及整合 與東海大學簽合作意向書

益張實業 (8342-TW) 益張今 (27) 日與東海大學共同宣布簽署合作意向書，期望透過「智能化工廠製程提升」產學聯盟合作，達成品質與產能雙雙提升的目的；益彰也看好今年首季營收仍有 3 億元以上水準。

益張去年第 4 季營收 3.41 億元，優於第 2、3 季表現，益張預計，今年將進行產品前段製程垂直整合，預估將投入至少 5000 萬元資本支出，預期可達成提高生產效率及獲利能力效果。

益張今日也與東海大學簽署合作意向書，期望透過「智能化工廠製程提升」的產學聯盟合作，來達到品質及產能雙雙提升的目的。也為成立滿 30 年的益張實業加速製程智能化，以朝工業 4.0 邁進。

益張實業目前在置物收納設備方面涵蓋商業展示、運輸物流，飯店、餐飲、醫療照護等領域，考量未來市場需求，今年起更以生產「自動化」、「科技化」、「現代化」及「資訊化」為提高品質的精進做法，接下來更將結合未來產業及市場所需的的物聯網及人工智慧運用，提升工廠智能化製程能力。

益張指出，與東海大學進行產學聯盟合作，透過諮詢顧問、技術交流與產學專案，強化三方基礎技術扎根；並藉由研發布局、技術研發商品化、衍生智慧財產運用，進行產學合作專案、專利授權以及技術移轉等。

益張去年第 4 季營收為 3.41 億元，為近 3 季新高，去年全年營收 14.79 億元，年減 24.25%，法人預估，益張今年首季營收也將維持在去年第 4 季的 3.41 億元水準，不過仍較去年同期 5.8 億元，則衰退 41%。

益張今年營運重點在製程垂直整合，第 2 季起將收回外包的部分前段製程，改回廠內自製，同時，將以往每年 3000-4000 萬元資本拉高到 5000-6000 萬元，預期將可達成提高生產效率與獲利能力效果。今年全年的營收也將以維持去年的 14.79 億元為目標。