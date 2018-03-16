【豐銀投顧】莫把修正當反轉

◆盤勢分析

昨天已說過短線盤勢將會震盪，果然在今天盤中最多還下跌近 80 點，震盪的程度不能說不大，但隨後竟也在 1 點過後在台積電的帶領之下直線拉升，一舉從平盤下拉抬至平盤以上小漲，人為作價的情況仍然明顯，加上今日是富時指數季度調整，因此今日指數上升全是拜季度調整之賜，下週預估仍會有震盪，只是不管下週如何震盪，筆者都認為三月份在台積電的帶領之下，仍將有機會再往上攻甚至創下波段新高，此處的震盪，都只是為了修正過大的乖離率罷了。

台積電在 3/13 創高之後這幾日有走弱的跡象，但台積電真的要走弱翻空了嗎？筆者認為還言之過早。今早有人傳出台積電會下跌的原因跟核四廠確定要結束，其燃料束六月就要運回美國原廠有關。市場解讀怕之後台灣或是台積電會「缺電」因此下跌。這簡直是滑天下之大稽。核四廠至始至終都沒有運轉過，對台灣的電力從來沒有貢獻過一度的電，怎麼會因為如此而缺電？這個說法根本不值討論，個人認為台積電的年報應能繳出亮眼成績，理由是除了蘋果以外，AI 及比特幣挖礦所帶來的動能，因此 3 月底前台積電若公佈年報是優異的，台股豈能不漲？

近日我們討論過幾檔股票如 6411 晶焱、3374 精材、2353 宏碁、3030 德律今日雖然表現平平，但就長線而言仍然各擁題材且有部份個股可望年報能繳出好成績。未來仍值得留意。除此之外 8112 至上也可望受惠記憶體需求旺盛的題材而上漲，今天大盤震盪但一直都在平盤之上尾盤還拉高，也是新注意到的標的之一。總之目前大盤並不是方向由多翻空，而是多方上漲的速度由快變慢，在三月底之前筆者認為這個盤還是要上攻，若在此時把拉回當成轉空，那將錯失許多獲利的機會，祝您週末愉快。

李世新 分析師